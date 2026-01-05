De la șofer de autobuz la succesor al lui Chávez și, în final, deținut în SUA: iată povestea ascensiunii și prăbușirii lui Nicolás Maduro, liderul venezuelean capturat de forțele americane relatată de „Euronews” (Belgia).

Nicolás Maduro s-a născut pe 23 noiembrie 1962, la Caracas. Viața sa s-a schimbat în decembrie 1993, când l-a întâlnit pe Hugo Chávez în închisoarea Yare. Comandantul își ispășea pedeapsa pentru tentativa de lovitură de stat împotriva lui Carlos Andrés Pérez. Cilia Flores, avocata lui Chávez la acea vreme și viitoarea soție a lui Maduro, a facilitat întâlnirea care avea să stabilească destinul politic al tânărului sindicalist.

La acea vreme, Maduro avea 30 de ani și lucra ca șofer de autobuz, făcând în același timp primii pași în activismul sindical. Legătura sa cu Chávez a fost imediată. A participat la fondarea Mișcării a Cincea Republică și a devenit o figură cheie în campania care l-a adus pe liderul revoluționar la președinție.

Ascensiunea sa a fost rapidă, dar metodică. A fost membru al Adunării Naționale Constituante care a elaborat noua Constituție chavistă, deputat între 2000 și 2005, președinte al Camerei Inferioare un an mai târziu și ministru de externe până când Chávez l-a numit succesorul său în decembrie 2012.

În martie 2013, cu lacrimi în ochi, Maduro a anunțat moartea mentorului său. Chávez murise de cancer, chiar dacă succesorul nou ales a îndrăznit să sugereze că boala fusese cauzată de „dușmani istorici”. Prima sa decizie prezidențială a fost să ordone o desfășurare militară masivă.

Spre deosebire de Chávez, Maduro nu a reușit niciodată să obțină o majoritate. El a câștigat alegerile din 2013 împotriva lui Henrique Capriles la o diferență mică și s-a confruntat curând cu proteste de masă. În 2014, reprimarea demonstrațiilor a dus la peste 40 de morți și sute de răniți.

Managementul său economic a fost dezastruos. Inflația ridicată, scăderea prețurilor petrolului și penuriile au marcat guvernul său. În 2015, chavismul a pierdut alegerile legislative. Răspunsul a fost preluarea puterii de la Adunarea Națională prin intermediul Curții Supreme, o mișcare care a întărit acuzațiile de deteriorare democratică.

Maduro a fost reales în 2018 în alegeri considerate frauduloase, cu prezență scăzută la vot și fără opoziție. Doar șase șefi de stat au participat la inaugurarea sa. În 2019, Juan Guaidó s-a proclamat președinte cu sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene, dar mișcarea nu a reușit să-l înlăture pe Maduro de la putere.

Alegerile din 2024 au reprezentat punctul său cel mai jos. Nu a prezentat niciodată documentele oficiale care ar fi trebuit să-i certifice victoria asupra lui Edmundo González Urrutia. Comunitatea internațională l-a recunoscut pe candidatul opoziției drept câștigător legitim, în timp ce María Corina Machado, acum laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a condus rezistența.

Donald Trump a escaladat tensiunile de la revenirea sa la Casa Albă. În noiembrie, a spus că zilele lui Maduro sunt „numărate”. Washingtonul a atacat peste 30 de nave de droguri în apropierea Venezuelei, soldând cu aproximativ o sută de morți. Administrația americană a desemnat Cartelul Soarelui drept organizație teroristă și a oferit 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui Maduro.

Sâmbătă dimineața devreme, 3 ianuarie 2026, elicoptere Chinook și forțe speciale americane au atacat Caracas. Maduro și Cilia Flores au fost capturați pe teritoriul venezuelean și transferați pe USS Iwo Jima. Trump a numit operațiunea „una dintre cele mai mari demonstrații de putere din istoria Statelor Unite”.

Imaginile cu președintele venezuelean legat la ochi, ținând o sticlă de apă în mână la bordul navei militare, au devenit virale.

Câteva ore mai târziu, cu glugă și încătușat, a coborât din avion la Baza Aeriană Stewart din New York, păzit de agenți DEA. Procurorul general Pam Bondi a anunțat acuzațiile: conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru introducerea ilegală de cocaină în Statele Unite și infracțiuni legate de arme și dispozitive distructive. Procesul din Manhattan este programat pentru această săptămână.

Trump a declarat că Statele Unite „vor conduce Venezuela” până când va exista o tranziție ordonată. Maduro, șoferul de autobuz care și-a pecetluit angajamentul revoluționar în închisoarea Yare acum 32 de ani, așteaptă acum ceea ce va fi probabil capitolul final al carierei sale politice la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Sursa: Rador radio România