Atacurile aeriene americane care au vizat joi grupări jihadiste din nord-vestul Nigeriei au fost efectuate folosind rachete ghidate lansate de drone, a afirmat vineri seară ministrul nigerian al informațiilor, Mohammed Idris, citat de AFP.

„În total, 16 muniții de precizie ghidate prin GPS au fost desfășurate folosind platforme aeriene fără pilot MQ-9 Reaper, neutralizând cu succes elemente ale SI (Statul Islamic) care încercau să intre în Nigeria din coridorul sahelian”, a declarat ministrul într-un comunicat.

Atacul a urmat după o „amplă colectare de informații, planificarea operațională și recunoașterea pe teren”, cu participarea Nigeriei, a afirmat el.

Președintele american Donald Trump a fost primul care a anunțat atacurile, stârnind îngrijorări în rândul multor nigerieni cu privire la o posibilă încălcare a suveranității țării.

Potrivit ministrului Idris, atacul a fost efectuat cu „participarea deplină a forțelor armate nigeriene” și cu „aprobarea explicită” a președintelui Bola Tinubu.

Țintele erau situate în zone rurale ale statului Sokoto, în nord-vest, și în statul vecin Kwara, a indicat guvernul nigerian abia vineri seară.

„Atacurile au fost lansate de pe platforme maritime situate în Golful Guineei”, a adăugat Idris.

„Resturi provenite de la munițiile trase au căzut la Jabo, în zona guvernului local din Tambuwal, în statul Sokoto, și la Offa, în statul Kwara”, a detaliat ministrul Idris, afirmând că nu au fost răniți sau uciși civili.

