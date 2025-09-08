Cel puțin șașe persoane au fost ucise și alte 12 rănite într-un atac armat la Ierusalim, a declarat serviciul de ambulanță Magen David Adom.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a deplasat la locul atacului armat, soldat cu cel puțin șase persoane ucise și șapte grav rănite.

Nouă persoane rănite prin împușcare au fost duse la spitalele locale, împreună cu alte trei rănite de cioburi de sticlă.

Poliția israeliană a anunțat că „doi teroriști au fost neutralizați” după ce au deschis focul într-o stație de autobuz de la Ramot Junction, la periferia nordică a orașului.

Postul de televiziune israelian Canalul 12 relatează că bărbații înarmați s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul înainte ca un soldat să-i împuște. Nu a existat nicio revendicare imediată din partea vreunui grup armat - relatează BBC - însă Hamas a emis o declarație în care spune că „apreciază” acțiunile atacatorilor, numindu-le un „răspuns natural” la activitatea militară a Israelului în Gaza.

Hamas a lansat un atac asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Ca răspuns, armata israeliană a lansat o campanie în Gaza. Cel puțin 64.522 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra Fâșiei de atunci, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas - care a raportat, de asemenea, despre decese suplimentare cauzate de malnutriție în ultimele săptămâni.



Poliția israeliană a precizat că atacul a avut loc la ora locală 10:15, când două persoane au deschis focul asupra oamenilor care așteptau la o stație de autobuz de lângă Ramot Junction.

„Un soldat și mai mulți civili aflați la stația de autobuz i-au atacat pe atacatori și au ripostat”, ucigându-i pe ambii suspecți.



Polițiștii ajunși fața locului au evacuat răniții alături de echipe medicale și au recuperat mai multe arme - inclusiv muniție și un cuțit - folosite de atacatori.

Între timp, IDF spune că a trimis soldați în zonă și caută suspecți în zonă.

Ajuns la locul atacului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a spus că speră la o recuperare rapidă a răniților.

Numind acest lucru un „război pe mai multe fronturi”, Netanyahu a spus că Israelul a dejucat sute de atacuri în acest an, dar nu a reușit să o facă în această dimineață.

