Atac armat la Ierusalim: cel puțin șase morți
Cel puțin șașe persoane au fost ucise și alte 12 rănite într-un atac armat la Ierusalim, a declarat serviciul de ambulanță Magen David Adom.
- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a deplasat la locul atacului armat, soldat cu cel puțin șase persoane ucise și șapte grav rănite.
- Nouă persoane rănite prin împușcare au fost duse la spitalele locale, împreună cu alte trei rănite de cioburi de sticlă.
- Poliția israeliană a anunțat că „doi teroriști au fost neutralizați” după ce au deschis focul într-o stație de autobuz de la Ramot Junction, la periferia nordică a orașului.
Postul de televiziune israelian Canalul 12 relatează că bărbații înarmați s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul înainte ca un soldat să-i împuște. Nu a existat nicio revendicare imediată din partea vreunui grup armat - relatează BBC - însă Hamas a emis o declarație în care spune că „apreciază” acțiunile atacatorilor, numindu-le un „răspuns natural” la activitatea militară a Israelului în Gaza.
Hamas a lansat un atac asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.
Ca răspuns, armata israeliană a lansat o campanie în Gaza. Cel puțin 64.522 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra Fâșiei de atunci, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas - care a raportat, de asemenea, despre decese suplimentare cauzate de malnutriție în ultimele săptămâni.
Poliția israeliană a precizat că atacul a avut loc la ora locală 10:15, când două persoane au deschis focul asupra oamenilor care așteptau la o stație de autobuz de lângă Ramot Junction.
„Un soldat și mai mulți civili aflați la stația de autobuz i-au atacat pe atacatori și au ripostat”, ucigându-i pe ambii suspecți.
Polițiștii ajunși fața locului au evacuat răniții alături de echipe medicale și au recuperat mai multe arme - inclusiv muniție și un cuțit - folosite de atacatori.
Între timp, IDF spune că a trimis soldați în zonă și caută suspecți în zonă.
Ajuns la locul atacului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a spus că speră la o recuperare rapidă a răniților.
Numind acest lucru un „război pe mai multe fronturi”, Netanyahu a spus că Israelul a dejucat sute de atacuri în acest an, dar nu a reușit să o facă în această dimineață.
