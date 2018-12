Cel puțin trei oameni au murit și alți 12 au fost răniți într-un atac armat în apropierea târgului de Crăciun din Strasbourg, potrivit oficialilor francezi. Atacatorul a fost identificat de poliție, dar este încă în libertate.

UPDATE Într-o conferință de presă susținută la Strasbourg, după întâlniri cu forțele de ordine, ministrul francez de interne Christophe Castaner a spus că trei oameni au murit în urma atacului.

Atacatorul a fost interceptat de forțele de ordine de două ori cu schimburi de focuri, dar rămâne în libertate, a precizat Castaner.

Ministrul de interne a spus că Franța va crește nivelul de alertă și va trimite forțe suplimentare spre Strasbourg. De asemenea, va fi intesificată securitatea la toate târgurile de Crăciun din țară.

++++++++++++

Eurodeputatul Siegfried Mureșan scrie pe Facebook că la 1:30 ora locală (02:30 ora României) se pregătește evacuarea Parlamentului European. Parlamentul a stat închis între orele 21 și 1:30, adaugă europarlamentarul.

Președintele PE, Antonio Tajani, a spus în plenul Parlamentului European că centrul orașului Strasbourg nu este sigur, iar poliția va escorta mașinile eurodeputaților la ieșirea din Parlament. Tajani le-a oferit deputaților călătorii cu taxiul, spre revolta celor prezenți în hemiciclu, care au cerut tratament egal pentru angajații PE și jurnaliști.

Primarul orașului Strasbourg a anunțat că va închide miercuri târgul de Crăciun, care atrage anual mii de turiști din toată lumea, iar alte evenimente culturale programate în oraș vor fi anulate.

++++++++++++++++++

Postul de televiziune Alsace 20 spune că sunt cel puțin patru morți în urma atacului armat.

Presa franceză a început să difuzeze portretul robot al suspectului.

UPDATE Consulatul General al României la Strasbourg are în atenție incidentul petrecut în Piața Kleber din Strasbourg și a întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire la cetățenia și identitatea persoanelor afectate, informează MAE printr-un comunicat de presă.

"Până în acest moment, nu sunt confirmate victime de cetățenie română și nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară la nivelul oficiului consular", mai precizeză Ministerul.

+++

Președintele ALDE, Guy Verhofstadt a transmis pe Twitter: "Gândurile mele se îndreaptă către toate victimele teribilului atac din Strasbourg".

My thoughts are with all the victims of the terrible attack in #Strasbourg. Support for the French authorities and the police. Stay safe in Strasbourg tonight.