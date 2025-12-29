Atacul vine după ce Trump, la sfârșitul lunii octombrie, a început să avertizeze că creștinismul se confruntă cu o „amenințare existențială” în Nigeria și a amenințat că va interveni militar în țara vest-africană, scrie „Avvenire” (Italia).

Statele Unite au anunțat că au efectuat un atac în nord-vestul Nigeriei, la cererea guvernului nigerian. „În această seară, la ordinul meu în calitate de comandant-șef, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva grupării teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei, care a vizat și ucis brutal, în principal creștini nevinovați, la o scară nemaivăzută de mulți ani și chiar secole!”, a declarat președintele american Donald Trump într-o postare pe Truth Social, implementând obișnuita sa strategia de comunicare menită să evidențieze persecuția creștinilor pe continentul african.

Afirmațiile americane sunt respinse însă de guvernul nigerian, care susține că grupările armate vizează atât musulmanii, cât și creștinii. Afirmațiile Statelor Unite conform cărora creștinii sunt persecutați nu reflectă situația complexă de securitate din țară și în plus ignoră eforturile de a proteja libertatea religioasă în țară. Cu toate acestea, guvernul de la Abuja a fost de acord să colaboreze cu Statele Unite pentru a-și consolida forțele împotriva grupărilor militante.

Cu luni în urmă, în paginile revistei Avvenire, preotul misionar și jurnalistul Giulio Albanese subliniase deja cum acest tip de comunicare a președintelui american era îndreptat către electoratul evanghelic din SUA, cu scopul de a consolida imaginea lui Trump ca apărător al valorilor occidentale. Acuzațiile de presupus „genocid” al creștinilor nigerieni circulă de mult timp în cercurile conservatoare americane, a scris Albanese. Mai multe organizații internaționale care monitorizează conflictul intern din Nigeria au remarcat însă lipsa dovezilor care să sugereze că numărul victimelor creștine era mai mare decât cel al victimelor musulmane. Chiar și după atacul de joi seară, a reapărut aceeași narațiune susținută de președintele Donald Trump și de armata americană, conform căreia militanții ISIS i-au vizat pe creștinii din regiune. Trebuie amintit că populația Nigeriei, de 240 de milioane de locuitori, este împărțită între musulmani (aproximativ 60%), care trăiesc în principal în nord, și creștini în sud (aproximativ 40%). Într-un mesaj de Crăciun publicat pe X, președintele nigerian Bola Tinubu a cerut pace în țara sa, „în special între persoanele de diferite credințe religioase. Mă angajez să fac tot ce îmi stă în putință pentru a instaura libertatea religioasă în Nigeria și a-i proteja de violență pe creștini, musulmani și pe toți nigerienii”.

Ministrul nigerian de externe, Yusuf Maitama Tuggar, a declarat pentru British Broadcasting Corp că atacul de joi seară a fost o „operațiune comună” împotriva „teroriștilor” și „nu are nicio legătură cu vreo religie anume”. Fără a numi în mod specific ISIS, Tuggar a spus că operațiunea era planificată „de ceva timp” și s-a bazat pe informații furnizate de partea nigeriană. El nu a exclus alte atacuri, adăugând că acest lucru depinde de „deciziile care vor fi luate de liderii celor două țări”.

În declarația Ministerului de Externe al Nigeriei s-a menționat că atacul a fost efectuat ca parte a cooperării continue în materie de securitate cu Statele Unite, care include schimbul de informații și coordonarea strategică pentru a viza grupările militante. „Acest lucru a dus la lovituri precise asupra unor ținte teroriste din Nigeria prin atacuri aeriene în nord-vest”, se arată într-o postare pe X.

Atacul vine după ce Trump, la sfârșitul lunii octombrie, a început să avertizeze că creștinismul se confruntă cu o „amenințare existențială” în Nigeria și a amenințat că va interveni militar în țara vest-africană pentru ceea ce a numit a fi eșecul său de a opri violența împotriva comunităților creștine. Potrivit Reuters, Statele Unite au efectuat deja de la sfârșitul lunii noiembrie zboruri de recunoaștre deasupra unor mari părți ale Nigeriei. Iar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu numai că a mulțumit pe X guvernului nigerian pentru sprijinul și cooperarea sa, însă a adăugat și: „Vor urma mai multe...”

Sursa: Rador Radio România