După câteva zile de controverse legate de rolul lui Pete Hegseth într-un atac american împotriva supraviețuitorilor unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, Casa Albă a încercat luni să-l exonereze pe secretarul Apărării.

Administrația Trump a apărat luni „legalitatea” atacurilor din 2 septembrie împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, ordonate de secretarul Apărării Pete Hegseth și efectuate de amiralul Frank Bradley, „în timp ce în Congres se acumulează apeluri pentru a examina dacă un atac ulterior cu rachete, care a ucis supraviețuitori, constituie o infracțiune”, rezumă cotidianul „The New York Times”, citat de „Courrier International” (Franța).

Afacerea, dezvăluită vineri, 28 noiembrie, de „The Washington Post”, este extrem de jenantă pentru Pentagon și Casa Albă. Potrivit cotidianului din capitală, domnul Hegseth ar fi ordonat lovirea navei și uciderea tuturor pasagerilor acesteia. Un prim atac ar fi avariat grav ambarcațiunea și a ucis nouă persoane, înainte ca un al doilea atac să fie ordonat uciderea a doi supraviețuitori care se agățaseră de epavă.

„Rolul lui Hegseth în atacul în două etape este supus unei analize intense din partea legislatorilor de ambele părți și a experților juridici militari care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea atacului și la riscul crimelor de război”, punctează CNN.

Donald Trump își exprimase deja sprijinul pentru secretarul său al Apărării în weekend, dar Casa Albă a făcut un pas suplimentar luni „dând vina [pentru atacuri] în mare parte pe comandantul naval care a condus misiunea”, prefăcându-se că îl susține, relatează „Politico”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că amiralul Bradley „a acționat în limitele atribuțiilor sale și ale legii” pentru „a asigura distrugerea navei și eliminarea amenințării la adresa Statelor Unite ale Americii”.

Câteva ore mai târziu, domnul Hegseth și-a declarat și el sprijinul pentru amiralul Bradley. „Să fie clar: amiralul Mitch Bradley este un erou american, un adevărat profesionist și are sprijinul meu necondiționat”, a scris șeful Pentagonului pe platforma X. „Îl susțin pe deplin pe el și deciziile pe care le-a luat în timpul operațiunilor militare, inclusiv misiunea din 2 septembrie și toate cele care au urmat”.

Însă comentariile Casei Albe „au provocat o reacție puternică în cadrul Departamentului Apărării”, scrie „The Washington Post”. „Oficialii și-au exprimat furia față de ambiguitatea din jurul responsabilității lui Hegseth în cadrul operațiunii: își va asuma responsabilitatea pentru presupusul său rol sau va lăsa personalul militar și civil aflat sub comanda sa să suporte consecințele?”

Un ofițer intervievat de ziar sub acoperirea anonimatului nu și-a ascuns frustrarea: „Sunt niște aberații pentru a-l proteja pe Pete”, a spus el.

Reprezentantul Adam Smith, principalul democrat din Comisia pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, a declarat luni că Congresul investighează incidentul și că amiralul Bradley va trebui să se explice săptămâna aceasta în fața „președinților și celor mai influenți membri ai Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului și Camerei Reprezentanților, într-o sesiune cu ușile închise” , relatează „Wall Street Journal”.

„Vrem să știm ce s-a întâmplat, care au fost ordinele, care au fost regulile de angajament, cum se încadrează acest lucru în cadrul legal și vrem să urmărim lanțul de comandă”, a spus el. Dar Pete Hegseth „a insistat că el este responsabil de aceste operațiuni; așa că, în cele din urmă, el este cel care trebuie să ne explice”, a subliniat el.

Deoarece „chiar înainte ca rolul domnului Hegseth în atacul din septembrie să fie făcut public, legalitatea atacurilor navale din Marea Caraibelor și din estul Oceanului Pacific, care au ucis peste 80 de persoane, era deja dezbătută”, amintește cotidianul economic.

Acest incident are loc într-un context mai larg de amenințări din ce în ce mai directe din partea Washingtonului la adresa Caracasului. Luni după-amiază, Donald Trump a convocat Consiliul Național de Securitate „pentru a discuta următorii pași cu privire la Venezuela”, a confirmat Casa Albă.

Cu toate acestea, nu s-a scurs nimic din cadrul întâlnirii, în timp ce „tensiunile sunt ridicate de câteva zile, alimentând temerile că președintele republican va ordona atacuri împotriva unor ținte [terestre] din Venezuela”, subliniază cotidianul spaniol „El País”.

Sursa: Rador Radio România