Donbasul este inima industrială a Ucrainei.

Guvernatorul din Lugansk, Serhii Haida, a anunțat că forțele ruse au bombardat o fabrică chimică din Severodonețk în care erau adăpostiți până la 500 de civili, inclusiv 40 de copii și au distrus podul care o lega de orașul geamăn Lysychansk, situație care ar putea împiedica evacuarea multor civili, relatează Euronews.

Rușii au atacat și centrala termică din Vuhledar, din Donetsk, unde au cucerit orașul Svitlodarsk.

Ukrainian farmers in the temporarily occupied territories of #Zaporizhya are forced to throw away their crops as the #RussianArmy doesn’t let them deliver them to the region's administrative center. pic.twitter.com/VgC2aFaPfH