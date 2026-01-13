Vicepreședintele american J.D. Vance a ales să se implice frontal în apărarea agentului ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, transformând rapid incidentul într-un simbol politic pentru tabăra MAGA, scrie revista „The Atlantic” (SUA).

Potrivit analizei semnate de David Frum, Vance nu a tratat cazul ca pe un episod izolat, ci ca pe o confruntare culturală între susținătorii deportărilor dure și o opoziție descrisă drept „anti-ICE”.

Autorul susține că declarațiile publice ale lui Vance au fost formulate într-o manieră care a oferit din start o narațiune favorabilă agentului, înainte ca toate detaliile să fie clarificate, mizând pe ideea de legitimă apărare și pe delegitimarea victimei.

„The Atlantic” argumentează că miza principală nu este verdictul juridic imediat, ci consolidarea unei imagini politice: ICE ca instrument al „ordinii” și al forței statului, apărat necondiționat de liderii conservatori.

Ca o concluzie, reacția lui Vance ar putea fi văzută ca o investiție strategică într-o poveste-simbol pentru electoratul radicalizat, în care loialitatea politică contează mai mult decât nuanțele incidentului.