Atmosfera din Biroul Oval la întâlnirea de luni dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost caldă și amicală, spre deosebire de conflictul exploziv care a avut loc în februarie, notează CNN (USA).

A fost clar că partea ucraineană a acordat multă atenție pentru a se asigura că discuțiile nu eșuează. Volodimir Zelenski a venit cu o scrisoare din partea soției sale și a lăudat mesajul Primei Doamne a SUA, Melania Trump, adresat lui Vladimir Putin cu privire la copiii ucraineni care au suferit în timpul războiului. După ce vicepreședintele american JD Vance l-a acuzat de nerecunoștință în timpul întâlnirii din februarie, Volodimir Zelenski a rostit luni cuvântul „mulțumesc” de patru ori în primele 10 secunde ale scurtelor sale declarații de presă. "Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale, de a opri crimele și de a opri acest război. Vă mulțumesc și profit de această ocazie pentru a adresa multe mulțumiri soției dumneavoastră", a spus Volodimir Zelenski. De asemenea, președintele Zelenski a purtat un costum - aparent o concesie la nemulțumirea lui Trump față de uniforma militară pe care a purtat-o în timpul ultimei întâlniri, în februarie. Alegerea ținutei sale a creat un moment vesel în timpul întrebărilor jurnaliștilor. Spre deosebire de februarie, delegația lui Donald Trump a rămas tăcută la reuniunea de luni. JD Vance, secretarul american de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff au fost toți pe canapeaua din Biroul Oval în timpul întâlnirii.

Președintele Trump a pledat pentru un acord de pace în Ucraina și nu pentru armistițiu

Președintele american Donald Trump l-a primit luni la casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Înainte de discuții, cei doi au făcut declarații de presă și au răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Președintele Donald Trump a declarat că îi place "conceptul" de încetare a focului, dar a minimalizat apelul său anterior pentru un astfel de acord, pledând în schimb pentru un acord de pace mai larg. "Îmi place conceptul de încetare a focului dintr-un singur motiv: pentru că s-ar opri imediat uciderea oamenilor, spre deosebire de... peste două săptămâni, sau o săptămână, sau oricând altcândva", a declarat Donald Trump reporterilor în Biroul Oval înainte de discuțiile bilaterale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Lucrăm la un acord de pace în timp ce ei luptă, trebuie să lupte. Mi-aș dori să se poată opri. Mi-aș dori să se oprească dar, din punct de vedere strategic, asta ar putea fi un dezavantaj pentru o parte sau alta", a adăugat Donald Trump. „Pot înțelege, de asemenea, din punct de vedere strategic, de ce, ei bine, știți, o țară sau alta nu ar dori acest lucru. Ai o încetare a focului, iar ei reconstruiesc și reconstruiesc și reconstruiesc și... știți, poate că nu vor asta”, a declarat Donald Trump. Președintele Trump a mai spus că „nu a făcut nicio încetare a focului” în alte conflicte pe care a pretins că le va rezolva. Cu toate acestea, el și-a lăudat eforturile de a intermedia o încetare a focului între India și Pakistan în luna mai.

La Casa Albă s-a discutat și despre garanții de securitate

Președintele Donald Trump a declarat joi că oferirea de garanții de securitate Ucrainei este încă în discuție între SUA și aliații săi din NATO. "Vom discuta despre asta astăzi, dar le vom oferi protecție foarte bună, securitate foarte bună", a declarat Donald Trump, răspunzând luni reporterilor în Biroul Oval. Aceste condiții de securitate ar putea reprezenta un compromis menit să protejeze Ucraina fără a permite națiunii să adere la NATO - un pas pe care Rusia a avertizat de mult că nu îl va accepta. Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a descris anterior astfel de garanții drept "protecții de tipul Articolului 5", care ar fi similare cu cele acordate țărilor membre NATO.

Președintele Ucrainei a declarat că e dispus să organizeze alegeri după ce se va încheia conflictul

Președintele Donald Trump a făcut o glumă despre faptul că nu se organizează alegeri pe timp de război, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să organizeze alegeri prezidențiale odată ce conflictul dintre țara sa și Rusia s-a încheiat. Volodimir Zelenski a declarat reporterilor în Biroul Oval că nu este posibilă organizarea de alegeri în timp ce conflictul este în desfășurare, o poziție pe care a declarat-o public anterior. „Avem nevoie de un armistițiu peste tot - pe câmpul de luptă, în aer și pe mare pentru a face posibil ca oamenii să organizeze alegeri democratice, deschise, legale”, a declarat Volodimir Zelenski. Donald Trump a adăugat că, în trei ani și jumătate, „dacă se întâmplă să fim în război cu cineva, nu mai avem alegeri?” Atunci este programat să se încheie al doilea mandat al lui Trump. „Oh, asta e bine”, a spus Donald Trump.

