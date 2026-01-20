Pe măsură ce raidurile lor se intensifică, protestele împotriva abuzurilor comise de Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) se intensifică. Sunt acești agenți federali cu adevărat de neatins?, se întreabă retoric „Le Point” (Franța).

„Către toți agenții ICE, aveți imunitate federală în îndeplinirea atribuțiilor dumneavoastră, iar oricine vă agresează, încearcă să vă aresteze sau vă obstrucționează comite o infracțiune". Acestea sunt cuvintele influentului consilier al Casei Albe, Stephen Miller, rostite pe 24 octombrie pe canalul foarte conservator Fox News. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA par într-adevăr să poată acționa beneficiind de impunitate completă.

Numărul tot mai mare de raiduri, utilizarea instrumentelor de supraveghere în masă și escaladarea violenței în timpul arestărilor – toate acestea se întâmplă din ce în ce mai mult în fața camerelor de luat vederi ale martorilor care încearcă să documenteze abuzurile agenției americane de imigrare. Cel mai recent, moartea poetei Renee Good, ucisă de ofițerul de imigrare Jonathan Ross în Minneapolis, Minnesota, a stârnit indignare în întreaga țară. Cu toate acestea, administrația a refuzat ferm să deschidă o anchetă privind împușcăturile și chiar a anunțat desfășurarea a sute de agenți suplimentari în stat. Mai rău, a insistat ca o anchetă să fie deschisă împotriva văduvei lui Renee Good.

„Funcționarii federali nu se bucură de imunitate absolută"

Deși guvernul federal protejează ICE, statele au și ele propriile legi – și responsabilități. Într-un raport datat 17 iulie și publicat pe site-ul Facultății de Drept a Universității din Wisconsin, Bryna Godar, avocat la Inițiativa de Cercetare a Democrației de Stat a Universității din Wisconsin, explică: „Funcționarii federali nu se bucură de imunitate absolută față de urmărirea penală la nivel de stat, chiar și în timp ce își exercită atribuțiile de serviciu”.

Sursa: Rador Radio România