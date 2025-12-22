Mii de pagini de documente, sute de fotografii și videoclipuri, o rubrică telefonică lungă de aproape 100 de pagini și, cel mai important, numele redactate a 1.200 de tinere abuzate de Jeffrey Epstein și asociații săi, informează ANSA (Italia).

Cu doar câteva ore înainte de termenul limită stabilit de Congresul SUA în noiembrie, Departamentul de Justiție a publicat pe site-ul său dosarele referitoare la cazul finanțatorului pedofil care s-a sinucis în închisoare în 2019.

O „bibliotecă cuprinzătoare despre Epstein”, așa cum a fost numită pagina dedicată, unde documentele sunt împărțite în diverse categorii: documente judiciare din cazuri penale și civile; documente publicate în conformitate cu legea adoptată de Congres și semnată de Donald Trump; materiale publicate în urma cererilor de acces la înregistrări publice; și documente de la Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților. O cantitate imensă de material care, la o analiză preliminară, confirmată de cuvintele procurorului general adjunct Todd Blanche, pare a fi puternic cenzurat. „Pe lângă redactarea numelor victimelor, am redactat și nu publicăm niciun material care ar putea permite identificarea lor”, a scris adjunctul lui Pam Bondi într-o declarație către presa americană. Dosarele includ, de asemenea, sute de fotografii, multe dintre ele nemaivăzute până acum.

Instantanee cu Epstein și complicele sale Ghislaine Maxwell în vacanță, multe cu Bill Clinton, una cu Michael Jackson și alta cu Richard Branson. Agențiile media notează că imaginile au fost publicate fără niciun context și, prin urmare, sunt dificil de interpretat. Fostul președinte democrat, în special, apare într-o fotografie fără cămașă într-o cadă cu hidromasaj alături de o persoană cu fața acoperită. În alte fotografii, Clinton este surprins înotând în piscina de lângă Maxwell; există și o altă persoană cu fața acoperită. Unele imagini sunt cu case, dar nu este clar care dintre ele este a fostului finanțator.

Printre hârtii se numără și mii de documente și unele înregistrări telefonice cenzurate, care, însă, nu dezvăluie cine vorbește cu cine. De asemenea, este dificil să cauți după nume, deoarece majoritatea documentelor sunt în format PDF. Rubrica de telefon de 95 de pagini conține numele a mii de personalități de elită din lumea divertismentului, financiară și de afaceri: de la cunoscuții Duci de York la Mick Jagger, Phil Collins, Henry Kissinger și chiar și câțiva italieni, inclusiv, așa cum a ieșit la iveală în ultimii ani, Flavio Briatore și Giuseppe Cipriani, precum și contacte din hoteluri și restaurante. Există și „Lista maseuzelor”, o listă cu 254 de maseuze ale căror nume, însă, au fost cenzurate.

Pentru Casa Albă, publicarea dosarelor demonstrează transparența administrației Trump. „Este cel mai transparent președinte din istorie”, a scris purtătoarea de cuvânt Abigail Jackson. „Prin publicarea a mii de pagini de documente, a făcut mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democrații”, a adăugat. Blanche a declarat, de asemenea, că „documente relevante suplimentare vor fi publicate pe măsură ce ancheta continuă, în conformitate cu legea și cu protecția victimelor”.

Congresmanul democrat Ro Khanna, care a contribuit la conducerea campaniei pentru obținerea publicării documentelor, a avertizat că, dacă Departamentul de Justiție nu reușește să demonstreze în mod adecvat respectarea legii care impune divulgarea, Congresul ar putea iniția proceduri de impeachment împotriva procurorului general Bondi și a procurorului general adjunct Blanche. Publicarea „a fost dezamăgitoare, cel puțin la prima lectură, și nu a fost transparentă”, a spus Khanna.

