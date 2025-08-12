Australia va recunoaște un stat palestinian, a declarat luni prim-ministrul australian Anthony Albanese, alăturându-li-se conducătorilor Franței, Marii Britanii și Canadei, notează „Euronews” (Italia).

La o discuție cu reporterii la sfârșitul unei ședințe de cabinet Albanese a declarat că decizia Australiei de a recunoaște un stat palestinian va fi oficializată la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie.

Recunoașterea se „bazează pe angajamentele pe care Australia le-a primit de la Autoritatea Palestiniană”, a explicat Albanese. Aceste angajamente includ absența unui rol al Hamas într-un guvern palestinian, demilitarizarea Gazei și organizarea de alegeri.

„O soluție cu două state este cea mai bună speranță a umanității pentru a rupe ciclul violenței din Orientul Mijlociu și a pune capăt conflictului, suferinței și foametei din Gaza”, a spus Albanese.

„Situația din Gaza a depășit cele mai grave temeri ale lumii”, a spus el. „Guvernul israelian continuă să sfideze dreptul internațional și să refuze ajutor, hrană și apă suficiente persoanelor disperate, inclusiv copiilor.”

Anunțul lui Albanese sosește după săptămâni de presiuni din partea cabinetului său și a multor australieni pentru recunoașterea unui stat palestinian, precum și după critici tot mai mari din partea funcționarilor guvernamentali pentru suferința din Gaza, pe care a numit-o o „catastrofă umanitară”.

Guvernul australian a criticat și, planurile conducătorului israelian Benjamin Netanyahu, anunțate în ultimele zile, pentru o nouă ofensivă militară în Gaza.

Înainte de anunțul lui Albanese, duminică, Netanyahu a criticat Australia și alte țări europene pentru că au depus eforturi pentru a recunoaște un stat palestinian. „Țările europene și Australia au intrat în această vizuină de iepure... este dezamăgitor și cred că este cu adevărat rușinos”, a declarat conducătorul israelian.

Luni, Albanese a reiterat cererile guvernului său ca Hamas să returneze ostaticii israelieni deținuți din 7 octombrie 2023, invocând faptul că Australia a desemnat Hamas drept o organizație teroristă.

Statul Palestina a fost deja recunoscut de aproximativ 150 dintre cei 193 de membri ai Națiunilor Unite, majoritatea făcând acest lucru cu zeci de ani în urmă. Statele Unite și alte națiuni occidentale s-au abținut, argumentând că un acord final pentru rezolvarea conflictului de lungă durată din Orientul Mijlociu ar trebui să includă statul palestinian.

