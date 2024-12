Potrivit Ministerului austriac de Interne, aproximativ 7.300 de proceduri deschise de azil sunt afectate. Și Berlinula decis o înghețare imediată a deciziilor privind cererile de azil din partea sirienilor.

După căderea dictatorului sirian Bashar al-Assad, Austria a suspendat toate procedurile de azil pentru sirieni. Cancelarul Karl Nehammer l-a însărcinat pe ministrul de Interne Gerhard Karner (ambii din ÖVP) să se ocupe de acest lucru, potrivit Ministerului de Interne, relatează Kurier.

În al doilea rând, Nehammer a dispus ca toate cererile de azil să fie verificate. Acest lucru se întâmplă oricum, dacă situația politică din țara de origine a unei persoane cu drept de azil se schimbă. "În acest context, am instruit ministerul să pregătească un program ordonat de întoarcere și deportare în Siria", spune Karner. Reîntregirea familiei va fi, de asemenea, suspendată.

Potrivit Ministerului austriac de Interne, 7.300 de proceduri deschise de azil în primă instanță sunt afectate de suspendare. Din ianuarie până în noiembrie 2024, 12.871 de cereri de azil au fost depuse de cetățeni sirieni. Potrivit Statistics Austria, la începutul anului 2024, în Austria trăiau 95.180 de sirieni.



Acesta este cel mai mare grup de persoane cu drept de azil din Austria. Din 2015 până în 2024, 86.905 sirieni au primit decizii pozitive de azil. În plus, 17.421 de sirieni au beneficiat de protecție subsidiară. Până la 30 noiembrie, în Austria erau deschise 12.886 de dosare care implică sirieni, dintre care 1.146, conform Ministerului de Interne, vizau reîntregirea familiei.

Autoritățile austriece susțin că situația politică din Siria s-a schimbat fundamental și, mai ales, rapid în ultimele zile.

Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF) a emis un ordin de o înghețare imediată a deciziilor privind cererile de azil din partea sirienilor. Situația din țară este confuză și este greu de prezis ce se va întâmpla în continuare, a spus un purtător de cuvânt, potrivit Der Spiegel.

Acest lucru afectează 47.270 de cereri de azil din partea sirienilor aflate în curs de procesare.

Potrivit Ministerului german de Interne, sirienii care locuiau în Germania la sfârșitul lunii octombrie includeau 5.090 de persoane cu drept de azil, 321.444 de persoane cărora li s-a acordat statutul de refugiat și 329.242 de sirieni care beneficiau de protecție subsidiară. Acest lucru se aplică în cazul în care nu se acordă nici protecția refugiaților, nici dreptul la azil, dar cei afectați sunt expuși riscului de vătămare gravă în țara lor de origine.

Și în Turcia au apărut deja dezbateri cu privire la întoarcerea celor trei milioane de refugiați sirieni, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Peste 70.000 de sirieni trăiesc în orașul de graniță Kilis, al cărui primar a publicat un mesaj cinic pe Istagram, la doar câteva ore după anunțul răsturnării dictatorului sirian Bashar al-Assad.

"Am urmărit cu entuziasm bucuria fraților și surorilor noștri sirieni și am dori să anunțăm că suntem gata să le oferim toate serviciile posibile pe partea turcească a punctului de trecere a frontierei Öncüpınar pentru a ne lua rămas bun de la stimații noștri oaspeți. in cele mai bune conditii", a transmis primarul Hakan Bilecen.