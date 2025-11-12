Donald Trump a criticat Franța, în special pentru poziția sa față de marile companii tehnologice. „Credeți că francezii sunt mai buni? Nu sunt atât de sigur”, a afirmat el la Fox News, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Nathan Joubioux.

Franța a fost ținta unor critici dure din partea lui Donald Trump. Luni, 10 noiembrie, președintele american a acordat un interviu amplu canalului conservator Fox News, în care au fost abordate o multitudine de subiecte. Însă problema studenților străini care au voie să studieze în Statele Unite s-a transformat într-o critică virulentă la adresa Franței.

„Mulți susținători ai Maga nu sunt încântați de aceste sute de mii de studenți străini din Statele Unite”, afirmă jurnalista Laura Ingraham. „Ați spus că 600.000 de studenți străini vor putea veni să studieze în Statele Unite? Cum poate fi aceasta o poziție pro-Maga?”, îl întreabă ea.

Donald Trump a optat inițial pentru un răspuns ambiguu. „Dacă am reduce numărul studenților internaționali la jumătate, ceea ce cu siguranță ar mulțumi pe unii oameni, jumătate din universitățile americane ar da faliment”, a declarat președintele republican. Acest lucru se datorează faptului că există două opinii opuse în cadrul mișcării Make America Great Again, pe care el însuși a inițiat-o. În timp ce unii cred că țara are nevoie de acești studenți internaționali, alții ar dori pur și simplu să le interzică să studieze în Statele Unite.

„Deci sistemul nostru universitar depinde de China?”, a răspuns jurnalista. „Cred că e bine să vedem oameni din alte țări venind”, a continuat Donald Trump. De la revenirea sa la Casa Albă, însă el a făcut din imigrație principala sa preocupare. În această vară, a anunțat deschiderea a 107.759 de locuri de detenție pentru migranți, o capacitate dublă față de ianuarie anul trecut, când erau disponibile 54.517 paturi.

O grămadă de probleme cu francezii

Un răspuns care nu o va mulțumi pe Laura Ingraham și îl va surprinde pe șeful statului, care nu se aștepta să fie contrazis pe canalul său preferat. „Dar nu sunt francezi, sunt chinezi. Ne spionează, ne fură proprietatea intelectuală”, întreabă apoi jurnalista.

„Și credeți că francezii sunt mai buni? Nu sunt atât de sigur”, a afirmat președintele. „Am avut o mulțime de probleme cu francezii. Tehnologiile noastre au fost impozitate foarte nedrept. Au impus taxe vamale de 25% pentru produsele americane”, a enumerat el, într-o critică abia voalată a poziției Parisului față de companiile GAFAM, mari corporații acuzate că obțin profituri semnificative în Franța fără a plăti suficiente taxe și impozite.

Însă încolțit, Donald Trump a preferat să întrerupă discuția. „Ascultați-mă cu atenție: Maga este ideea mea. A nimănui altcuiva. Știu ce vrea lumea Maga mai bine decât oricine altcineva. Și lumea Maga vrea să vadă țara noastră prosperând”, a conchis el.

Sursa: Rador Radio Rmânia