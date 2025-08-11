Armenia și Azerbaidjanul, implicate într-o dispută teritorială de decenii, au promis vineri la Washington că vor „pune capăt definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictului de decenii dintre ele, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Aflați alături de el la Casa Albă, președintele azer, Ilham Aliev, și prim-ministrul armean, Nikol Pașinian, au considerat că medierea președintelui american, notoriu pentru sensibilitatea sa la onoruri și distincții, ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.

Cele două foste republici sovietice „se angajează să pună capăt definitiv tuturor conflictelor, să deschidă relațiile comerciale și diplomatice și să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială”, a asigurat președintele american.

Totuși, natura obligatorie sau nu a acestui angajament rămâne neclară.

„Veți avea o relație foarte bună”, le-a spus el celor doi invitați ai săi, adăugând: „Dacă nu, sunați-mă și voi rezolva problema”.

Premiul Nobel pentru pace

Ilham Aliev a salutat o zi „istorică” și s-a oferit să trimită, împreună cu Nikol Pașinian, o scrisoar de susținere a candidaturii la Premiul Nobel pentru Pace.

„Cine, dacă nu președintele Trump, îl merită?”, a întrebat el.

De asemenea, i-a mulțumit lui Donald Trump pentru decizia sa, anunțată tot vineri, de a ridica restricțiile care afectau de câțiva ani cooperarea militară a țării sale cu Statele Unite.

Liderul armean și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru acordarea Premiului Nobel pentru Pace președintelui american, lăudând performanța sa de „pacificator”, spunând: „Vom susține” această candidatură.

Donald Trump a spus public de mai multe ori că merită această distincție datorită eforturilor sale de mediere în mai multe conflicte internaționale.

Aliev și Pașinian au dat mâna sub privirea satisfăcută a lui Donald Trump, apoi au semnat, împreună cu acesta, un document pe care Casa Albă l-a numit „declarație comună”.

„Astăzi stabilim pacea în Caucaz”, a comentat președintele azer. Prim-ministrul armean a vorbit despre un acord care „deschide calea către sfârșitul unor decenii de conflict”.

Acordul încheiat vineri prevede, de asemenea, crearea unei zone de tranzit care trece prin Armenia și leagă Azerbaidjanul de enclava sa Nahicevan, situată mai la vest.

TRIPP

Această zonă de tranzit, care răspunde unei cereri vechi a Azerbaidjanului, va fi numită „Calea Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională” (TRIPP).

Statele Unite vor avea drepturi de dezvoltare acolo, permițându-le să își promoveze interesele într-o regiune extrem de strategică și bogată în hidrocarburi.

Întrebat ce ar câștiga Armenia din acord, un oficial american de rang înalt a declarat mai devreme în cursul zilei că Erevanul câștigă „cel mai mare și mai important partener din lume, Statele Unite”, dar fără a oferi detalii asupra problemei încă extrem de sensibile a Karabahului.

„Cei care pierd aici sunt China, Rusia și Iranul”, a spus el, vorbind sub acoperirea anonimatului.

Regiunea Karabah, aflată în dispută, este recunoscută pe plan internațional ca parte a Azerbaidjanului, dar a fost controlată timp de trei decenii de separatiștii armeni după un război pe care l-au câștigat în urma destrămării URSS, care a cauzat exodul aproape tuturor azerilor care locuiau acolo.

Baku a recucerit parțial această enclavă în timpul unui nou război în toamna anului 2020, apoi a recucerit-o complet în timpul unei ofensive fulger în septembrie 2023, care la rândul ei a declanșat fuga a peste 100.000 de armeni din Karabah.

Dornici să depășească conflictul, Baku și Erevan au convenit asupra textului unui tratat de pace în martie.

Însă Azerbaidjanul victorios a cerut Armeniei să-și modifice constituția pentru a renunța oficial la orice pretenții teritoriale asupra Karabahului.

Nikol Pașinian s-a declarat pregătit să se conformeze, anunțându-și intenția de a organiza un referendum constituțional în 2027. Însă trauma pierderii Karabahului, numit Artsakh în armeană, continuă să divizeze țara sa.

Candidaturile pentru Premiul Nobel pentru Pace 2025 s-au încheiat pe 31 ianuarie și nu au fost făcute publice.

Israel, Pakistan și Cambodgia au anunțat recent că l-au nominalizat pe Donald Trump pentru această distincție.

Sursa: Rador Radio România