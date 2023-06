Autoritățile Marinei Braziliei intenționează să profite de vizita unei delegații la nivel înalt a Forțelor Navale din China pentru a face apeluri împotriva pescuitului ilegal în largul coastei braziliene și pentru a discuta despre Atlanticul de Sud.

Chinezii sunt acuzați că încurajează pescuitul ilegal în oceanul care separă America de Sud de Africa, folosind ambarcațiuni care pleacă în mod special de pe coasta africană fără posibilitatea de detectare.

Potrivit amiralilor audiați de Folha, comandantul Marinei, Marcos Sampaio Olsen, intenționează să manifeste îngrijorarea pe care Brazilia o are față de infracțiunile comise în Atlanticul de Sud și ar trebui să ceară sprijin din partea autorităților chineze pentru combaterea actelor ilicite.

Pe lângă agenda privind pescuitul ilegal, Marina braziliană va prezenta celei chineze un plan de studiu privind prezența unor țări în regiunea maritimă. Obiectivul, potrivit relatărilor, este acela de a evalua impactul puterilor navale din Atlanticul de Sud și de a discuta strategii de securitate maritimă și de cooperarea regională.

Principala temere a autorităților braziliene este aceea că interesul crescând al unor puteri globale în Atlanticul de Sud ar putea prezenta riscuri pentru securitatea maritimă, precum o posibilă creștere a unor infracțiuni în ocean și scurgerea de date transmise prin cablurile submarine.

Membri ai conducerii Marinei apreciază că, având în vedere discuțiile prealabile reuniunilor, Beijingul este dispus să dialogheze cu privire la regiunea maritimă și să acționeze în parteneriat cu țările din America de Sud. Această apropiere s-a intensificat încă din ultimul deceniu, când Marina chineză a început să considere Atlanticul de Sud drept o zonă prioritară de explorare.

Beijingul a consolidat legăturile cu țările de pe coasta de vest a Africii prin vizite și exerciții militare. Mai recent, autoritățile chineze și-au manifestat interesul pentru construirea unei baze navale la Ushuaia, în Argentina, pentru a-și consolida operațiunile atât în ​​Atlanticul de Sud, cât și în Arctica.

La începutul acestei luni, reprezentanți ai celor trei forțe armate braziliene au participat la un simpozion în China cu înalți oficiali regionali. Obiectivul evenimentului a fost "creșterea schimburilor și cooperării militare bilaterale și multilaterale și cunoașterea reciprocă între China și țările din America Latină și Caraibe, cu scopul de a construi o comunitate cu un destin comun între aceste țări", potrivit comunicatului intern al Ministerului Apărării la care Folha a avut acces.

Delegația chineză va fi condusă de secretarul Marinei, Yuan Huazhi.

Potrivit Marinei, este vorba despre o "vizită de curtoazie" a autorităților Forței chineze, fără nicio așteptare cu privire la încheierea unor acorduri bilaterale. "Venirea delegației este rezultatul unei inițiative de reluare a vizitelor la nivelul Apărării, începute în 2019. Are loc abia acum pentru că a fost amânată pe perioada pandemiei", se arată în notă.

Folha a aflat, însă, că întâlnirea a fost posibilă după cererile președintelui Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confirmarea agendei s-a făcut la o dată apropiată vizitei, iar organizarea a fost mai rapidă decât de obicei, ceea ce indică o apropiere de Beijing - în aprilie, Lula l-a vizitat pe liderul chinez, Xi Jinping.

Întâlnirea Marinelor are loc și pe fondul nemulțumirii unor aripi de la Palatul Planalto (sediul președinției Braziliei; n. trad.) și de la Itamaraty (denumire sub care mai este cunoscut Ministerul Relațiilor Externe al Braziliei, ca urmare a numelui purtat de clădirea în care își are sediul; n. trad.) față de participarea militarilor la diplomația braziliană.

La o audiere din Senat din luna mai, Olsen a avertizat și cu privire la prezența Chinei și a altor țări în Atlanticul de Sud și a afirmat că "unele organisme de decizie" din Brazilia "par să ignore aceste probleme, care sunt foarte actuale".

Presupusul pescuit ilegal comis de chinezi a fost, de asemenea, ținta unor denunțuri din partea Statelor Unite, într-un alt capitol din disputa dintre cele două superputeri.

Delegația chineză sosește în Brazilia la trei săptămâni după ce generalul american Laura Richardson, de la Comandamentul de Sud al Forțelor Armate SUA, a participat la o serie de întâlniri cu autoritățile braziliene, printre care, cu ministrul apărării, José Múcio Monteiro, și cu comandanții Olsen, Tomás Paiva (Armată) și Marcelo Damasceno (Aeronautică).

Richardson a făcut o rundă de vizite în țările din America Latină la câteva luni după ce a vorbit despre ceea ce consideră a fi "amenințarea chineză" la adresa regiunii, odată cu intensificarea cooperării și a comerțului între țări.

Sursa: RADOR