Biden a făcut această greșeală în timpul unei întâlniri cu Zelenski, în ultima zi a summitului NATO de la Washington. Gafa a avut loc cu doar o oră înainte de o conferință de presă rară a lui Joe Biden, foarte așteptată și numită chiar "decisivă" pentru campania sa, deoarece un număr tot mai mare de aliați politici și donatori i-au cerut să se retragă din cursa pentru un nou mandat la Casa Albă, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

În încheierea declarației sale din deschiderea întrevederii, Biden i-a dat cuvântul lui Zelenski: "Acum vreau să dau cuvântul președintelui Ucrainei, care are mult curaj și determinare". Biden a spus: "Doamnelor și domnilor, președintele Putin!"

Dându-și seama imediat de greșeală, Biden a încercat să o dreagă: "Președintele Putin! Îl vom învinge pe președintele Putin. Președintele Zelenski. Sunt atât de concentrat pe ideea de a-l învinge pe Putin. Trebuie să ne preocupe asta. Oricum, domnule președinte...”



"Sunt mai bun", a spus Zelenski glumind și strângându-i mâna lui Biden.

"Ești mult mai bun", a replicat Biden.

Întâmplarea a stârnit suspine în sală, unde cei doi erau flancați de zeci de consilieri, și în centrul de presă, unde sute de jurnaliști urmăreau comentariile în direct pe un circuit intern de televiziune.



La rândul său, președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, trebuia să susțină o conferință de presă la sfârșitul summitului NATO, dar jurnaliștii care așteptau au fost anunțați că evenimentul a fost anulat - ceea ce înseamnă că Zelenski nu va trebui să răspundă la întrebările privind gafa lui Biden de mai devreme.

Cancelarul german Olaf Scholz a fost întrebat, în limba engleză, despre gafa lui Joe Biden în cadrul unei conferințe de presă, câteva minute mai târziu. Scholz a ocolit întrebarea și a spus că speră că Biden va continua să sprijine ferm Ucraina. "Scăpările de limbă se întâmplă și, dacă monitorizezi mereu pe toată lumea, vei găsi destule", a declarat Scholz când a fost întrebat de reporteri despre incident. "Dar acest lucru nu schimbă cu nimic ceea ce președintele SUA a afirmat foarte clar în discursul său", a punctat cancelarul, citat de Reuters.

Și președintele francez Emmanuel Macron a declarat că încurcăturile și bâlbâielile se întâmplă tuturor. "Se întâmplă oricui să aibă o împleticire de limbaj. Mi se întâmplă și mie", a spus Macron. El a punctat că avut miercuri o discuție cu Biden detaliată și precisă.

Noiul premier britanic Keir Starmer, întrebat despre gafa lui Joe Biden, a insistat că summitul NATO a avut realizări care au fost salutate de Volodimir Zelenski și au lăsat NATO într-o poziție mai puternică. Presat de reporteri cu privire la capacitatea președintelui american de a rămâne în funcție încă patru ani, el a declarat: "Uitați, m-am întâlnit cu el seara trecută. Am petrecut aproape o oră împreună. Am abordat multe subiecte. Am trecut prin cele două zile ale acestui Consiliu și am ajuns la un rezultat foarte bun. El a condus totul, a vorbit la fiecare sesiune, a adus oamenii împreună și am obținut un rezultat bun și cred că ar trebui să i se acorde credit pentru asta".

Biden s-a confruntat cu apeluri de a se retrage din postura de candidat democrat la alegerile prezidențiale din SUA, după o prestație slabă la dezbaterea de luna trecută împotriva candidatului republican Donald Trump. De altfel, tabăra republicană a speculat imediat gafa lui Biden, postând pe X fragmentul video cu momentul în care s-a încurcat președintele.