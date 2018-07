Autorităţile şi marile companii din China strâng date despre cetăţeni, pe baza cărora vor face evaluări asupra fiecărui chinez în parte. Ceea ce în Europa e considerată o metodă de supraveghere, în China, iniţiativa este văzută cu ochi buni.

Cine nu returnează în mod corespunzător bicicleta închiriată se va trezi cu puncte în minus. Cel care va plăti la timp pentru cumpărăturile online va primi, în schimb, puncte suplimentare. Astfel de practici ar fi greu de imaginat în Europa. Nu acelaşi lucru se întâmplă în China, unde oamenii nu au o problemă cu faptul că firmele de asigurări de sănătate colectează date despre starea de sănătate a membrilor săi, iar preconizatul sistem de credite sociale va da un scor fiecărui cetăţean, relatează Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Un sondaj online realizat de Freie Universität (FU) din Berlin şi la care au participat circa 2.200 de chinezi arată că cetăţenii din China nu sunt deranjaţi de ce li se pregăteşte, ba dimpotrivă.

Circa 80% dintre repondenți au declarat că sunt de acord să fie evaluați. Scorul obţinut de fiecare cetăţean poate avea consecinţe importante: îi complică sau facilitează accesul la un împrumut, are sau nu nevoie de un depozit, atunci când se cazează la un hotel. Un scor mare e de ajutor la înscrierea pe site-urile matrimoniale, în timp ce un scor mic poate reduce șansele de a găsi un loc de muncă.

Pe lângă opt sisteme comerciale de rating, sunt deja implementate proiecte-pilot ale statului în unele provincii din China, iar introducerea unui sistem național este planificată pentru 2020.

În afară de datele privind comportamentul consumatorilor, sistemul de rating ar trebui să evalueze și comportamentul cetățenilor sub aspect moral: cei care trăiesc singuri într-un apartament mare, primesc puncte în minus, iar cei care folosesc bicicleta în loc de mașină primesc puncte în plus. Cu cât un cetăţean are mai multe puncte, cu atât este mai de încredere şi va beneficia de mai multe facilităţi. În spaţiul online ar urma să fie publică o listă roşie cu cetăţenii-model şi o listă neagră cu cetăţenii răi.

Potrivit studiului, sistemul este foarte bine primit de către persoanele mature din mediul urban, cu studii universitare și venituri bune. Probabil pentru că ar beneficia cel mai mult de acest sistem, spune Genia Kostka, cea care a coordonat studiul FU din Berlin. Participanții la studiu cred că locuitorii din mediul urban vor putea obţine mai rapid o viză sau vor scăpa de cozile de la aeroport în comparaţie cu chinezii din zonele rurale.

În timp ce o astfel de evaluare a cetăţenilor este criticată în Occident, fiind văzută ca o intruziune în viaţa privată şi o încălcare a confidențialității, trei sferturi dintre repondenți consideră că un sistem de evaluare poate duce la depășirea neîncrederii din interiorul societăţii chineze. Beneficiile oferite de un scor bun sunt considerate practice și îmbunătățesc calitatea vieții.

Genia Kostka interpretează rezultatul studiului şi în contextul lacunelor din sistemul juridic chinez și din sectorul bancar, unde, spre exemplu, nu există un sistem uniform de referință pentru credite.

"Într-o țară în care consumatorii trebuie să-și facă griji în ceea ce privește laptele toxic pentru copii sau căpșunile contaminate şi unde cei care comit fraude online hărțuiesc sute de mii de oameni, sistemul de credite sociale este perceput ca o platformă pentru informații fiabile", apreciază politologul.

Oamenii sunt de acord cu sistemul, chiar dacă peste o treime nu ştiu cum le va fi calculat scorul individual.