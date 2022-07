Bill Gates, co-fondatorul Microsoft continuă să fie unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, însă se pare că recent și-a schimbat priopritățile, deoarece a anunțat pe Twitter că nu mai vrea să fie miliardar.

Până în 2026, a anunțat Gates, Fundația Bill și Melinda Gates își va crește donațiile de la 6 miliarde de dolari la 9 miliarde de dolari anual și, pentru a demonstra veridicitatea obiectivului, a mai făcut o donație de 20 de miliarde de dolari pentru dotarea fondului. Într-o serie de tweet-uri, magnatul din Seattle spune că dorește "să doneze virtual toate activele (ale) Fundației" pentru a "ieși de pe lista celor mai bogați din lume".

Fundația, creată de Gates împreună cu soția sa de atunci, Melinda French Gates, în 2000 (cuplul a divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie) are ca obiectiv principal îmbunătățirea asistenței sanitare, reducerea sărăciei, extinderea oportunităților educaționale și creșterea accesului la tehnologie.

Miliardarul spune că este îngrijorat de crizele globale, inclusiv de pandemie, de conflictul dintre Ucraina și Rusia, de schimbările climatice și de egalitatea de gen din Statele Unite, însă cu toate acestea precizează: "Încă sunt optimist. Aceste lucruri se petrec în contextul a două decenii de progres istoric și cred că este posibil să atenuăm pagubele și să revenim la progresul pe care îl făcea lumea", a scris, după care a mulțumit unui alt miliardar, antreprenorul Warren Buffett, pentru „incredibila sa generozitate” față de Fundația Gates, care a permis fondului să-și stabilească obiective „atât de ambițioase”, subliniază Gates, care adaugă:"Am obligația de a restitui resursele mele societății în acele moduri care au cel mai mare impact pentru a reduce suferința și a îmbunătăți viața. Și sper că și alte persoane aflate în poziții de mare bogăție și privilegiu vor face în acest moment un pas înainte".

Printre cauzele susținute de Gates se numără și importante surse mass-media. Și conform site-ului MintPress, în timp ce imperiile media ale altor miliardari sunt destul de cunoscute, banii pe care Gates i-a donat lumii editoriale răman cifre misterioase . După ce a vizionat peste 30.000 de granturi individuale, MintPress a dezvăluit că Gates, prin Fundația Bill și Melinda Gates, a făcut donații de peste 300 de milioane de dolari pentru a finanța proiecte media.

Se știe că pe lista beneficiarilor se numără multe dintre cele mai importante ziare americane, inclusiv CNN, NBC, NPR, PBS și The Atlantic.

Gates sponsorizează, de asemenea, o serie de mass-media străine influente, inclusiv BBC, The Guardian, The Financial Times și The Daily Telegraph din Marea Britanie, precum și importante ziare europene precum Le Monde (Franța), Der Spiegel (Germania) și El País ( Spania), dar și radiodifuzori globali precum Al-Jazeera. Site-ul MintPress dezvăluie că Bill Gates a donat un total de 319 milioane de dolari acestor mass-media.

