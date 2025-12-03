Înghețarea criptomonedelor se face din nou simțită. „Wall Street Journal” o numește deschis o nouă „iarnă cripto” după ce Bitcoin, cea mai tranzacționată monedă digitală din lume, a pierdut peste 30% din valoare față de începutul lunii octombrie.

Numai luni, Bitcoin a pierdut peste 6%, cea mai mare scădere într-o singură zi din martie, ajungând la 85.468 de dolari, scrie „La Stampa” (Italia).

Lichidarea nu se limitează la Bitcoin: Ether și Solana urmează aceeași cale, în timp ce acțiunile legate de sector se confruntă cu dificultăți pe piața bursieră. Coinbase, principala bursă din SUA, a scăzut cu aproape 5%, iar grupurile care acumulează token-uri în bilanțurile lor - cum ar fi BitMine și Forward Industries - au scăzut, de asemenea, cu două cifre.

Potrivit WSJ, prăbușirea face parte dintr-o repoziționare mai amplă în rândul investitorilor, care își reduc expunerea la acțiuni mai riscante: startup-uri tehnologice neprofitabile, SPAC-uri speculative și acțiuni meme. „Am putea vedea Bitcoin scăzând din nou la 60.000 de dolari. Ce e mai rău nu s-a terminat”, avertizează Patrick Horsman, director de investiții al BNB Plus.

Nu ar fi prima dată. În „sezoanele reci” anterioare, Bitcoin a pierdut până la 80% înainte de a crește din nou. De data aceasta, însă, încetinirea nu pare a fi legată de scandaluri sau prăbușiri la fel ca Mt. Gox sau FTX. Această absență îi liniștește pe unii traderi, dar face ca inversarea bruscă să fie mai dificil de explicat.

De asemenea, cântăresc semnificativ semnele de tensiune provenite de la Strategy, compania lui Michael Saylor, care a devenit un simbol al adrenalinei după Bitcoin, finanțată prin datorii. Compania a strâns 1,44 miliarde de dolari printr-o nouă vânzare de acțiuni pentru a-și îndeplini obligațiile viitoare și a admis, pentru prima dată, posibilitatea de a vinde o parte din rezervele sale – 650.000 de bitcoin, în valoare de 56 de miliarde de dolari –, dacă capitalizarea sa de piață ar scădea sub valoarea netă a activelor digitale din bilanț. Acest mesaj a perturbat și mai mult piețele. Acțiunile Strategy, deja în scădere cu jumătate de la începutul anului, au pierdut încă 3%, luni.

Sursa: Rador Radio România