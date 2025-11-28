Intrarea în închisoare a lui Jair Bolsonaro, pentru a executa 27 de ani și trei luni de detenție pentru tentativa de lovitură de stat din 2022, crește presiunea asupra partidelor, care au acum un motiv suplimentar pentru a accelera amnistia.

„RAI News” (Italia) relatează că, de la pronunțarea hotărârii finale, a început o adevărată mobilizare în rândul parlamentarilor Partidului Liberal.

Dacă pentru președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, condamnarea lui Bolsonaro este o „lecție de democrație”, pentru senatorul liberal Rogério Marinho, liderul opoziției, amnistia este „un strigăt pentru dreptate în fața persecuției politice”. Liderul de dreapta este susținut și de evanghelici cu rugăciuni și cântece, în timp ce progresiștii au sărbătorit condamnarea lui Bolsonaro cu ritmuri de samba, într-o țară din ce în ce mai polarizată, îndreptându-se spre alegerile prezidențiale din 2026.

Guvernatorul statului São Paulo, Tarcísio de Freitas, a promis că va face „tot posibilul” pentru a obține amnistia, asigurându-l pe Bolsonaro că îl va grația, dacă va fi ales președinte. Însă, cursa a devenit mai complicată, dreapta căutându-și un nou lider. Negocierile privind amnistia în Congres sunt conduse de unul dintre fiii fostului președinte Bolsonaro, senatorul Flávio, care are sarcina de a-l îndemna pe liderul Camerei Deputaților, adică pe republicanul Hugo Motta, și pe cel al Senatului, Davi Alcolumbre de la UniãoBrasil-AP, să voteze proiectul de lege care prevede grațierea celor condamnați pentru atacul din 8 ianuarie 2023 asupra clădirilor democrației din Brasilia și a conspiratorilor care, alături de Bolsonaro, au încercat să împiedice învestirea lui Lula.

Proiectul de lege, introdus de deputatul republican Marcelo Crivella, a fost aprobat în procedură de urgență pe 17 septembrie cu 311 voturi pentru, 163 împotrivă și șapte abțineri, dar nu a fost încă dezbătut pe fond. Raportorul, deputatul Paulinho da Força din Solidariedade, a numit textul drept Proiectul de lege privind Doziometria, pentru a modifica regulile de aplicare a pedepselor. Iar Paulinho speră cu adevărat că Doziometria îl poate salva pe fostul președinte.

