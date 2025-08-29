În vreme ce termenul limită acordat de președintele american se apropie de sfârșit, provocările rusești se înmulțesc. Își va pierde Trump răbdarea?, se întreabă „Le Point” (Franța).

18 august 2025, la Casa Albă. Abia se încheiase întâlnirea cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, când cancelarul german, Friedrich Merz, a dezvăluit conținutul unei discuții confidențiale. În timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, Vladimir Putin ar fi fost de acord cu principiul unei întâlniri cu președintele ucrainean „în următoarele două săptămâni”. Un termen care permitea să se spere, la mijlocul verii, un progres rapid către o posibilă întâlnire față în față.

Pe 22 august, Trump a confirmat public această fereastră temporală, adresându-se presei americane: „Vom vedea dacă vor organiza o întâlnire sau nu, va fi interesant de observat. Și dacă nu se va întâmpla, de ce? Pentru că le-am spus să organizeze una. Dar voi ști în două săptămâni ce voi face”. Președintele american a chemat lumea la martor și l-a avertizat pe stăpânul Kremlinului: are timp până la sfârșitul verii - mai exact, 5 septembrie - să dea semne de deschidere și să accepte o întâlnire, bilaterală cu Zelenski sau trilaterală, în prezența sa.

Din partea rusă, reacția inițială a fost moderată. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat: „Suntem gata să luăm în considerare o întâlnire cu Zelenski dacă există condițiile potrivite”. O declarație care nu exclude nimic, dar nici nu angajează prea mult. Clarificarea vine ulterior, mai brutal. Pe 24 august, Serghei Lavrov a ales platoul emisiunii americane Meet the Press pentru a alunga orice speranță a unei întâlniri rapide: „Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi gata pentru un summit, iar acea agendă nu este deloc gata”. Șeful diplomației ruse a profitat de ocazie pentru a critica „termenele limită artificiale” stabilite de Washington: „Nu lucrăm conform calendarului electoral american. Dacă Washingtonul vrea să stabilească termene limită artificiale, este treaba lui, dar asta nu angajează Rusia”.

Reacția a fost violentă și s-a completat tragic joi, 28 august. Un bombardament a lovit capitala Ucrainei, Kiev, ucigând cincisprezece persoane, inclusiv patru copii. Raidul a fost la fel de mortal pe cât a fost de nesemnificativ din punct de vedere militar. Escaladarea a căpătat o dimensiune și mai provocatoare în ochii aliaților europeni ai Kievului: atacurile au vizat birourile Uniunii Europene și ale British Council. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat convocarea ambasadorului rus la UE.

Trump vrea să-și impună calendarul, Moscova îl sfidează

Departe de a da semne de liniștire în această perioadă de negocieri, Moscova își intensifică bombardamentele asupra civililor. La Palatul Élysée, nimeni nu este surprins de această frenezie sau de cinismul lui Vladimir Putin. O sursă diplomatică rezumă: „Ajungem acum la sfârșitul termenului limită pe care președintele Trump acceptase să i-l acorde lui Vladimir Putin înainte de a stabili o întâlnire. Rușii nu mai manifestă nicio deschidere față de această secvență. Evident, vom trage concluziile necesare, în special în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei, dar și în sprijinirea Ucrainei”.

„Prioritatea lui Trump este restabilirea unei relații funcționale cu Rusia. Ucraina este, în opinia sa, un obstacol în această relație. Dar știe și că nu se poate ajunge la niciun acord cu Moscova fără o soluție privind Ucraina”, continuă aceeași sursă, care speră că răbdarea americană față de Kremlin va ajunge curând la capăt.

Nu este prima dată când președintele Statelor Unite a încercat să-și impună propriul ritm, fără succes. Pe 14 iulie 2025, i-a acordat lui Putin cincizeci de zile pentru a pune capăt conflictului sau se va confrunta cu sancțiuni mai dure. Pe 28 iulie, acest termen limită a fost redus brusc la „zece sau douăsprezece zile”. De fiecare dată, ultimatumurile lui Trump au rămas fără răspuns. Vor sta lucrurile altfel cu termenul limită din 5 septembrie? Pentru președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, răspunsul pare acum clar: „Moscova a ales rachetele în locul mesei negocierilor”.

