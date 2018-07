Fostul ministru de externe britanic a declarat miercuri în faţa Parlamentului de la Londra ''că nu este prea târziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile după demisia sa din guvern în urma dezacordului faţă de strategia premierului Theresa May.

Boris Johnson i-a reproşat premierului conservator că a deviat spre un ''Brexit din care mai rămâne doar numele'' şi i-a cerut ''să schimbe tactica'', într-o scurtă declaraţie care a vizat încă o dată subminarea autorităţii Theresei May, în momentul în care se negociază ieşirea ţării din Uniunea Europeană, programată să devină efectivă 29 martie 2019, cu o perioadă de tranziţie până la finele anului 2020, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Fostul șef al diplomației susţine o rupere clară de UE, în timp ce primul-ministru May se îndreaptă spre un "soft" Brexit, ceea ce înseamnă menţinerea unor legături strânse cu UE.

Boris Johnson i-a cerut Theresei May să revină la viziunea despre Brexit pe care a expus-o în ianuarie 2017 în discursul său de la Lancaster House şi care ilustra un Regat Unit ''puternic şi independent'': ”Problema nu e că nu am reuşit să afirmăm necesitatea unui acord de liber schimb ca acela care a fost prezentat la Lancaster House, ci că nici măcar nu am încercat''.