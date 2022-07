UPDATE

”Vreau să știți cât de trist sunt că renunț la cea mai bună slujbă din lume”, a declarat joi Boris Johnson.

El a precizat că va rămâne premier până va fi ales un nou lider al Partidului Conservator.

”Astăzi am numit un cabinet pentru a servi, ca și mine, până la instalarea unui nou lider", a spus el, adăugând că procesul alegerii unui nou lider al conservatorilor ar trebui să înceapă acum.

BREAKING: British Prime Minister Boris Johnson announces he's resigning as leader of his party, after dozens of high-profile resignations by members of his cabinet and government.



"In politics, no one is remotely indispensable," he said. https://t.co/BUFgwj50dc pic.twitter.com/HKR7B8TVhY