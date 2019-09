David Cameron, care va rămâne în istorie ca premierul britanic din cauza căruia a apărut Brexitul, a afirmat că nu regretă că a organizat referendumul privind ieşirea din Uniunea Europeană, dar se gândeşte "în fiecare zi" la consecinţele acestuia.

"Mă gândesc la asta în fiecare zi (...) şi faptul că noi am pierdut şi toate consecinţele (...) şi sunt profund îngrijorat de ce ne va rezerva viitorul", a declarat fostul lider conservator într-un interviu pentru cotidianul The Times, înainte de publicarea, joi, a memoriilor sale, For the Record, relatează Agerpres.

În 2013, David Cameron a promis această consultare populară pentru a încerca să liniştească aripa eurosceptică a formaţiunii sale conservatoare şi în faţa ascensiunii partidului eurofob şi anti-imigranţi UKIP, condus de Nigel Farage. Potrivit presei britanice, fostul premier era convins că referendumul nu va trece. Însă, în iunie 2016, 52% dintre britanici au votat în favoarea Brexit.

În opinia sa, un Brexit fără acord ar fi "rău": "Chiar sper că nu se va întâmpla".

David Cameron a ţinut să adauge că al doilea referendum nu poate fi exclus pentru ieşirea din criză, "deoarece suntem încolţiţi".