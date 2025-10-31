Președintele Statelor Unite a anunțat joi reluarea imediată a testelor nucleare americane, suspendate din 1992. O decizie prezentată ca răspuns la recentele demonstrații de forță ale Rusiei, scrie „L'Express” (Franța).

Donald Trump a ordonat joi, 30 octombrie, reluarea testelor nucleare americane suspendate de peste 30 de ani, în urma unei serii de anunțuri ale lui Vladimir Putin privind dezvoltarea de noi arme nucleare rusești.

Această declarație a președintelui american, lipsită de detalii concrete, semăna cu o demonstrație de forță cu doar câteva minute înainte de mult așteptata sa întâlnire de la Busan, Coreea de Sud, cu omologul său chinez Xi Jinping. De asemenea, ea are loc în contextul în care miliardarul republican și-a întărit poziția față de Kremlin, ale cărui eforturi de a pune capăt războiului care face ravagii în Ucraina de peste trei ani și jumătate nu au dat niciun rezultat concret.

„Din cauza programelor de testare desfășurate de alte țări, am cerut Departamentului de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate. Acest proces va începe imediat”, a declarat președintele SUA pe rețeaua sa de socializare Truth Social. „Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară”, s-a lăudat el. „Rusia este pe locul doi, iar China este mult în urmă pe locul trei, dar va recupera decalajul în termen de cinci ani”.

Potrivit celui mai recent raport anual al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), Rusia deține 5.489 de focoase nucleare, comparativ cu 5.177 ale Statelor Unite și 600 ale Chinei. În total, SIPRI estimează că cele nouă state dotate cu arme nucleare - Rusia, Statele Unite, China, Franța, Marea Britanie, Pakistan, India, Israel și Coreea de Nord - dețin peste 12.200 de focoase nucleare. La sosirea la întâlnirea cu Xi Jinping, Donald Trump nu a răspuns unui reporter care i-a cerut să comenteze recentul și surprinzătorul său anunț nuclear.

Declarația lui Donald Trump a venit în urma unei serii de anunțuri făcute de Vladimir Putin, care în ultimii ani a lăudat în mod constant noile capacități militare ale țării sale. Duminică, președintele rus a sărbătorit testul final reușit al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, despre care a susținut că are „o rază de acțiune nelimitată” și este capabilă să învingă practic toate sistemele de interceptare. „Acest lucru este nepotrivit”, a răspuns Donald Trump, cerându-i lui Vladimir Putin să „pună capăt războiului din Ucraina”.

Însă liderul rus a ignorat aceste critici. „Ieri, am efectuat un alt test al unui alt sistem promițător, drona subacvatică Poseidon”, a declarat Vladimir Putin în timpul unei vizite la un spital militar, într-un comunicat difuzat miercuri la televiziunea de stat rusă. Potrivit Moscovei, drona Poseidon este echipată cu un sistem de propulsie nucleară și poate transporta și focoase nucleare.

„Niciun alt dispozitiv din lume nu o poate egala în ce privește viteza și adâncimea la care operează”, a asigurat liderul Kremlinului, susținând că nu există „nicio modalitate de a o intercepta”.

Donald Trump, care s-a prezentat drept un pacificator de la revenirea sa la Casa Albă, pare să-și înăsprească poziția față de Moscova după eșecul summitului său din Alaska cu Vladimir Putin, din această vară. Săptămâna trecută, el a amânat pe termen nelimitat o întâlnire planificată cu Vladimir Putin la Budapesta, spunând că nu dorește discuții „degeaba”, iar Statele Unite au impus ulterior noi sancțiuni asupra hidrocarburilor rusești.

Washingtonul și Moscova rămân obligate de noul tratat de dezarmare START, care limitează fiecare parte la 1.550 de focoase strategice ofensive desfășurate și include un mecanism de verificare, suspendat în ultimii doi ani. Deși tratatul urmează să expire în februarie anul viitor, Vladimir Putin a propus la începutul lunii octombrie prelungirea acestuia pentru încă un an, dar nu a menționat o posibilă reluare a inspecțiilor arsenalului.

Între primul test nuclear american din iulie 1945 în deșertul New Mexico și moratoriul impus de președintele George H.W. Bush în 1992, Statele Unite au efectuat 1.054 de teste nucleare și două bombardamente asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki în 1945.

Sursa: Rador Radio România