Germania „a devenit un motor al regresului”, spune ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi, care îl consideră pe cancelarul german un „personaj dezagreabil”, relatează „La Razon” (Spania).

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a criticat din nou dur Germania joi, la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a amenințat Teheranul cu noi sancțiuni dacă nu pune capăt violențelor împotriva populației sale și nu își oprește programul nuclear militar.

„Germania a fost odată motorul progresului în Europa; acum a devenit un motor al regresului”, a declarat Araqchi într-o postare pe rețeaua de socializare X, unde l-a acuzat pe Merz și de faptul că este un „personaj dezagreabil”. „Din păcate, noi, iranienii, ne-am confruntat cu alte exemple ale naivității politice și ale caracterului neplăcut al lui Merz”, a adăugat Araqchi.

„Iranul a salutat întotdeauna relațiile puternice cu Germania”, a continuat Araqchi. „Prin urmare, este de două ori regretabil că cineva precum domnul Merz reprezintă acum Germania pe scena mondială. Sperăm că o conducere politică mai matură și onorabilă se va întoarce în Germania”, a adăugat el.

Miercuri, înainte de a se angaja în prima sa călătorie în regiunea Golfului, Merz a declarat: „Suntem pregătiți să creștem presiunea asupra Teheranului” în vederea obținerii unui acord nuclear. Guvernul german menține un contact strâns cu Marea Britanie, Franța, Statele Unite, Israel și partenerii săi din regiune, a declarat el, subliniind că „pacea și securitatea în regiune sunt o problemă importantă și pentru noi”.

Există o mare îngrijorare cu privire la un nou război în Golf. Președintele american Donald Trump i-a amenințat în repetate rânduri pe liderii de la Teheran cu atacuri militare, parțial din cauza acțiunilor brutale ale forțelor statului împotriva protestatarilor în timpul recentelor demonstrații de masă. Cu toate acestea, el a confirmat contacte directe cu Iranul. Araqchi însuși a declarat ieri că țara sa va avea întâlniri față în față cu reprezentanții SUA vineri.

Araqchi a vorbit astăzi cu ministrul saudit de Externe Faisal bin Farhan, în ajunul discuțiilor anunțate în Oman între Washington și națiunea persană. „În timpul apelului, au discutat despre evoluțiile regionale și au subliniat necesitatea soluționării disputelor prin dialog și diplomație. De asemenea, au abordat eforturile de menținere a securității și stabilității în regiune”, a relatat agenția oficială saudită de presă (SPA), fără a oferi mai multe detalii.

Sursa: Rador Radio România