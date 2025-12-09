Thailanda și Cambodgia se află din nou în pragul războiului în urma acordului de pace mediat de SUA și semnat în octombrie, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).

Luni dimineață, Bangkok-ul a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei disputate, acuzând Phnom Penh că a fost primul care a încălcat armistițiul, ucigând un soldat thailandez și rănind alți patru. Guvernul lui Anutin Charnvirakul a adoptat și o rezoluție a Consiliului Național de Securitate (NSC) care autorizează noi operațiuni: „Acțiunile militare”, a declarat acesta, „vor fi întreprinse în toate circumstanțele, în funcție de evoluția situației, și ne rezervăm dreptul de a întreprinde operațiuni militare și pentru alte chestiuni necesare”. Forțele Aeriene Thailandeze au declarat că Cambodgia a mobilizat arme grele, a repoziționat unități de luptă și a pregătit elemente de sprijin care ar putea intensifica operațiunile militare. „Aceste evoluții au determinat utilizarea puterii aeriene pentru a descuraja și reduce capacitățile militare ale Phnom Penh”, se arată într-un comunicat.

Deocamdată, Thailanda s-a limitat la atacuri asupra „infrastructurii militare din zona trecătorii Chong An Ma, deoarece de acolo au fost lansate focurile de artilerie și mortar împotriva bazei Anupong, atac care s-a soldat cu moartea unui soldat”, așa cum a explicat Winthai Suvaree, purtătorul de cuvânt al armatei thailandeze.

La rândul său, armata cambodgiană a acuzat armata thailandeză că în jurul orei 5:04 a.m., ora locală, a lansat „un atac împotriva forțelor cambodgiene”, care a fost precedat „de numeroase acțiuni provocatoare de-a lungul mai multor zile”. Patru civili cambodgieni au fost uciși în provincia Oddar Meanchey și unul în provincia Preah Vihear”, a declarat ministrul cambodgian al informațiilor, Neth Pheaktra.

Încetarea focului fusese deja grav afectată la începutul lunii noiembrie, după ce soldații thailandezi au fost răniți de mine terestre, fapt care a determinat Bangkokul să anunțe că va suspenda pe termen nelimitat implementarea acordului. La mijlocul lunii noiembrie, Trump a declarat că a intervenit pentru a menține acordul, care acum pare a fi încălcat definitiv.

Thailanda și Cambodgia au o istorie de dușmănie care datează de secole, din perioada în care erau imperii aflate în război. Revendicările lor teritoriale moderne provin în mare parte dintr-o hartă din 1907, întocmită când Cambodgia se afla sub dominație colonială franceză, despre care Thailanda a susținut mereu că ar fi inexactă. În 1962, Curtea Internațională de Justiție a acordat Cambodgiei suveranitatea asupra templului Preah Vihear, vechi de 1.000 de ani, o decizie contestată vehement de Thailanda. Disputa privește și templul Prasat Ta Muen Thom, care este controlat acum de armata din Bangkok.

Sursa: Rador Radio România