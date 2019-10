La două decenii de la ultimul vot pentru deschiderea unei astfel de proceduri împotriva lui Bill Clinton, Camera Reprezentanților a aprobat joi rezoluția care duce la declanșarea formală a procedurii de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump

Camera Reprezentanților a aprobat o rezoluție care stabilește următorii pași ai procedurii de impeachment (punere sub acuzare și destituire) declanșate împotriva președintelui Donald Trump. Rezoluția a fost adoptată cu 232 de voturi pentru și 196 împotrivă în Camera Reprezentanților, unde democrații dețin majoritatea, transmite Agerpres.

Trump a denunțat imediat ''cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din istoria americană'', relatează AFP și Reuters. El susține că nu a greșit cu nimic în exercitarea atribuțiilor și se consideră vizat de o ''lovitură de stat''.

''Este injust, anticonstituțional și fundamental anti-american'', a transmis și Casa Albă într-un comunicat.

Președinta democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi a spus că ”este democrația noastră în joc”. ”Azi, Camera avansează în stabilirea procedurii pentru audierile publice”, astfel încât americanii ”își pot face propriile păreri asupra faptelor”, a adăugat Pelosi, potrivit HotNews.

După ce Camera Reprezentanților a dat aviz procedurii de punere sub acuzare, urmează ca Senatul să înceapă procesul. Pentru ca la capătul acestei proceduri, președintele să fie pus sub acuzare este nevoie însă de o majoritate de două-treimi. Senatul, care are doar 100 de locuri, este însă controlat de republicanii lui Trump.

Democrații încearcă să demonstreze că Donald Trump a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a-l compromite pe vicepreședintele democrat Joe Biden, cel mai probabil contracandidat al său la alegerile prezidențiale de anul viitor și al cărui fiu, Hunter Biden, a lucrat începând din 2014 pentru o companie ucraineană din sectorul gazelor. Respectiva companie ucraineană a fost ținta unei anchete conduse de un procuror a cărui demitere a fost cerută atunci Kievului de către Joe Biden pe motivul slabelor rezultate ale acelui procuror în lupta împotriva corupției. Dar Trump crede că motivul real al acestei cereri a fost de fapt investigația condusă de procurorul ucrainean împotriva fiului vicepreședintelui Joe Biden și i-a sugerat actualului președinte ucrainean, Volodimir Zelenski, să acționeze în privința acelei anchete.