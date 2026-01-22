Conform modelizărilor luate în considerare de armata canadiană și dezvăluite de ziarul „The Globe and Mail”, Statele Unite ar putea neutraliza principalele poziții strategice canadiene în mai puțin de o săptămână, scrie „Le Monde” (Franța).

Armata canadiană a conceput un scenariu al unei invazii militare americane a țării și posibilele răspunsuri ale Ottawa, a informat „The Globe and Mail” marți, 20 ianuarie, în timp ce Donald Trump a făcut încă o aluzie la posibila cucerire a Canadei.

Aceasta ar fi prima dată în mai bine de un secol când armata canadiană a luat în considerare teoretic un atac american asupra teritoriului său, potrivit ziarului canadian, care citează doi înalți oficiali guvernamentali. Aceștia au precizat totuși că nu este vorba despre un plan operațional, ci despre un model, folosit pentru gândirea strategică. De asemenea, cei doi oficiali consideră că este foarte puțin probabil ca o astfel de operațiune să fie luată în considerare de guvernul SUA. Însă, de la revenirea la Casa Albă, Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a face Canada al 51-lea stat american.

În noaptea de luni spre marți, 20 ianuarie, în timp ce ambițiile americane privind Groenlanda îi îngrijorează pe aliații Washingtonului, președintele american a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, o serie de fotografii generate de inteligența artificială care îl înfățișează în Biroul Oval alături de lideri europeni în fața unei hărți pe care steagul american acoperă Statele Unite, dar și Canada, Groenlanda și Venezuela.

Conform scenariilor luate în considerare de armata canadiană, în cazul unei ofensive, forțele americane ar putea neutraliza poziții strategice canadiene cheie în mai puțin de o săptămână sau chiar în doar două zile.

În acest scenariu, răspunsul canadian ar putea lua forma unei campanii de tip insurgență, inclusiv ambuscade și „tactici de gherilă”, comparabile cu conflictele din Afganistan, pe care le are în vedere armata.

Contactat de AFP, Departamentul Apărării Naționale canadian nu a răspuns imediat. Canada este membru fondator al NATO și partener al Washingtonului în apărarea aeriană a continentului nord-american prin intermediul unui comandament militar comun, NORAD.

