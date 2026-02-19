Canada și-a lansat marți planul de miliarde de dolari pentru a-și consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naționale pentru a-și reduce dependența de Statele Unite, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Ne-am bazat prea mult pe geografia noastră și pe alții pentru protecție”, a declarat Mark Carney în timpul unei vizite la instalațiile CAE, o companie specializată în tehnologii de simulare pentru sectoarele apărării și aviației.

„Acest lucru a creat vulnerabilități pe care nu ni le mai putem permite și dependențe care nu mai sunt viabile”, a adăugat el.

Această strategie industrială de apărare canadiană face parte din angajamentul țării de a investi 82 de miliarde de dolari pe parcursul a cinci ani în apărare, aliniind Canada la obiectivele NATO de 2% din PIB până la sfârșitul acestui an și de 5% până în 2035.

Mark Carney repetă de luni de zile că lumea a devenit din ce în ce mai periculoasă și că Statele Unite nu mai sunt un partener credibil pe care Canada să se poată baza pentru protecția sa.

Planul prevede consolidarea capacităților de apărare pe uscat, pe mare și în aer, a declarat Mark Carney, care consideră că „lumea s-a schimbat, iar Canada trebuie să se schimbe odată cu ea”.

El este deosebit de îngrijorat de suveranitatea Canadei în Arctica, deoarece creșterea temperaturilor din cauza schimbărilor climatice topește gheața și stimulează apetitul marilor puteri pentru acest teritoriu bogat în minerale critice.

Mark Carney a devenit una dintre cele mai influente voci la nivel global în criticarea administrației Trump. Într-un discurs urmărit pe scară largă la Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie, el a afirmat că ordinea mondială din ultimele decenii a fost „fracturată”.

