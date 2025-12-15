Susținând că Europa este adevăratul dușman al Rusiei în războiul său din Ucraina, ideologul Serghei Karaganov împinge și mai departe retorica belicoasă a Kremlinului, scrie „Le Point” (Franța).

Cei care se întreabă când va izbucni războiul între Uniunea Europeană și Rusia ar trebui să asculte un interviu recent cu Serghei Karaganov. În acest interviu, tradus și analizat de revista „Le Grand Continent”, ideologul rus afirmă pur și simplu că „acest război a început deja” și că „adevăratul nostru adversar este Europa, nu nenorocita Ucraina, săracă și manipulată”.

Ceva mai puțin cunoscut în Occident decât Alexandr Dughin (supranumit „Rasputinul lui Putin”) sau Vladislav Surkov (a cărui soartă a inspirat romanul „Magul de la Kremlin” de Giuliano Da Empoli), Serghei Karaganov este totuși unul dintre acei gânditori cărora le place să-și reverse ura față de Occident în mass-media pentru a îmbrățișa doctrina putinistă.

Pe 5 decembrie, pe principalul canal de televiziune al Rusiei, Pervîi Kanal, acest purtător de cuvânt al incitării rusești la război nu și-a ales cuvintele: „Nefiind președinte, pot spune că acest război se va termina doar atunci când vom fi provocat o înfrângere morală și politică Europei. Europa a devenit din nou expresia cea mai absolută a răului care consumă omenirea. În cele din urmă se va dezintegra și va deveni ceea ce a fost dintotdeauna: o groapă de gunoi pentru state aflate în război constant între ele”.

A pune în aplicare amenințarea nucleară

Serghei Karaganov își asumă și șantajul nuclear. „Sper că nu va trebui să-i aducem la realitate folosind cea mai teribilă armă imaginabilă”, declară el. Potrivit lui, doar „o implementare cel puțin parțială” a acestei amenințări ar pune capăt la „cinci secole de războaie și agresiuni europene”.

Potrivit lui, Europa este subminată și de corupția sistemică: „Majoritatea politicienilor europeni erau deja corupți și lipsiți de principii”, îndrăznește el să spună, în timp ce democrația este doar „un mijloc pe care plutocrațiile l-au găsit în Europa pentru a guverna”.

Cât despre Ucraina, tonul nu este mai puțin insultător. Zelenski este doar „un pion, în cel mai rău caz, un nebun: este lipsit de valoare”, în timp ce potențialul său succesor, generalul Zalujnîi, este dovada vie a „slăbiciunii morale”. Ucraina însăși, continuă el, nu este nimic mai mult decât „un stat eșuat” unde „furtul atinge culmi cu adevărat uimitoare”. Singura sa funcție, spune el, este de a servi drept „zonă tampon” menită să protejeze Rusia de o Europă care, în următorii ani, va dezlănțui „un torent de miasme morale, politice și militare”. Asta e concluzia!

Sursa: Rador Radio România