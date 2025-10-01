Despre Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump (soțul fiicei sale, Ivanka), s-a vorbit în ultimele ore din motive aparent separate: jocuri video și un război, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) într-un articol semnat de Federico Fubini.

Însă tocmai legăturile dintre aceste două sfere atât de diferite sunt cele care aruncă lumină asupra naturii puterii din America de astăzi și asupra echilibrului de putere care ar putea apărea în Orientul Mijlociu.

Relațiile lui Kushner cu monarhiile din Golf

Războiul este, desigur, cel din Gaza. Kushner, așa cum s-a aflat din surse de la Casa Albă, a participat alături de Trump, de consilierul și partenerul său de afaceri Steven Witkoff și de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la elaborarea versiunii finale a propunerii de pace în douăzeci de puncte prezentată marți.

Mai mult, ginerele președintelui, crescut cu o educație religioasă evreiască ortodoxă, a fost și trimisul Casei Albe în Orientul Mijlociu în timpul primei președinții a lui Trump și a jucat un rol decisiv în negocierea Acordurilor Abraham dintre Israel și Arabia Saudită. De atunci, Kushner a menținut relații excelente cu monarhiile din Golf, grație cărora a putut media chiar și acum, când oficial este doar un om de afaceri și nu mai deține o funcție politică formală. Nu este o coincidență faptul că administrația americană a insistat să-i ofere o vizibilitate pe care el însuși, de la revenirea lui Trump la putere, a încercat să o evite.

Chestiunea reconstrucției Gazei (și rolul lui Kushner)

Dar nu și de data aceasta. Pe de o parte, implicarea lui Kushner a fost crucială pentru ca propunerea de pace a Casei Albe să fie acceptabilă pentru Netanyahu; pe de altă parte, a fost esențială în discutarea implicării puterilor economice din Golf în finanțarea - atunci când va veni momentul - operei de reconstrucție la scară largă a Gazei (și participarea la aceasta).

Pasiunea lui Bin Salman pentru jocurile video

Până acum, am vorbit despre rolul politic informal al celui mai puternic ginere din lume. Mai există apoi rolul din domeniul afacerilor, care de data aceasta are legătură cu pasiunea lui Mohammed Bin Salman pentru jocurile video: una dintre activitățile preferate ale tânărului conducător saudit și al doilea motiv pentru care numele lui Kushner a apărut recent în presa globală.

Kushner cumpără Electronic Arts (pentru 55 de miliarde de dolari) cu fondul saudit

În timp ce se ocupa de Gaza, Kushner tocmai intermediase o tranzacție de o amploare financiară fără precedent: achiziția și retragerea de la bursa Nasdaq a Electronic Arts, în valoare de 55 de miliarde de dolari, gigantul jocurilor video care produce, printre altele, EA Sports FC (cel mai bine vândut joc de fotbal), Assassin's Creed și Grand Theft Auto și care se pregătește să crească și să reducă rapid costurile datorită inteligenței artificiale. Achiziția și retragerea vor fi realizate de un consorțiu compus din fondul suveran saudit (Public Investment Fund sau PIF), fondul american de capital privat Silver Lake cu o participație minoritară și fondul Affinity Partners, fondat de Kushner în 2021, după plecarea sa de la Casa Albă, cu o participație mai mică. Operațiunea va fi finanțată printr-un împrumut de 20 de miliarde de dolari, acordat de banca JP Morgan în câteva zile (în ciuda stabilității financiare șubrede a Silver Lake).

Veriga puterii care unește Washingtonul și monarhiile din Golf

Cumpărarea Electronic Arts era visul lui Bin Salman, iar Kushner a intermediat tranzacția. Ginerele lui Trump se bucură de încrederea monarhilor din Golf: fondul suveran saudit este unul dintre principalii investitori în fondul său personal Affinity, în timp ce ceilalți sunt fondul suveran al Qatarului și fondul din Abu Dhabi, Lunate, condus de șeicul Tahnoon bin Zayed Al-Nahyan, aflat la putere în emirat.

Astfel, diversele activități ale lui Kushner, deși separate, sunt împletite: el apare din ce în ce mai mult ca veriga care unește sistemul de putere al lui Trump și monarhiile din Golf. Saudiții, emiratele și Qatarul ar putea fi o sursă de comenzi mari, în special pentru industria de apărare, criptomonede și industriile americane de tehnologie și inteligență artificială. Kushner însuși, datorită proximității sale față de Trump, dar și Witkoff, din același motiv, sunt în măsură să medieze și să beneficieze. Dar pentru asta este necesară pacea în Gaza și Cisiordania, având în vedere că războiul amenință întotdeauna monarhiile din Golf din cauza furiei pe care o alimentează pe străzile arabe.

Astăzi, Arabia Saudită a lui Bin Salman este principala putere care garantează acest potențial politic și de afaceri. Presiunea pe care o are asupra Statelor Unite ale lui Trump, datorită puterii banilor, este de neegalat. La sfârșitul acestei luni, de exemplu, Bursa de Valori din Riyadh organizează un eveniment la care participă directorii generali ai JP Morgan și Goldman Sachs, Jamie Dimon și David Solomon, directorul general al Blackrock, Larry Fink, experți în fonduri speculative precum Ray Dalio și Bill Ackman, fostul director general al Google, Eric Schmidt, și mulți alții. În prezent, nicio altă țară din lume nu are puterea de a invita atâția oameni de acest nivel.

Astfel, o nouă axă de putere și bani se conturează între Riyadh și Casa Albă, cu aprobarea lui Netanyahu și prin medierea tânărului ginere al celui de-al 47-lea președinte în vârstă al Statelor Unite. Care, cu siguranță, nu va ieși mai puțin bogat din aceast parteneriat.

Sursa: Rador Radio România