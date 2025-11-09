Purtătoarea de cuvânt a lui Trump denunță postul public britanic ca fiind o „mașină de propagandă de stânga”, acuzând editarea selectivă a discursului lui Trump din ziua revoltelor de la Capitoliu, scrie „Politico” (Belgia).

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a acuzat BBC că este „în mod deliberat necinstit” în felul în care a prezentat insurecția din 2021 de la Capitoliu într-un documentar din seria Panorama.

Radiodifuzorul public britanic se află în ultimele zile sub tirul criticilor, în urma acuzațiilor că ar fi indus publicul în eroare prin montarea unor secvențe din diferite părți ale discursului din 6 ianuarie 2021 al președintelui SUA de atunci, Donald Trump — ziua în care protestatarii au pătruns în sediul Congresului american.

Într-o declarație pentru „The Telegraph” publicată vineri seara, Leavitt a criticat BBC pentru difuzarea unor imagini „editate selectiv” cu discursul lui Trump în programul Panorama dedicat evenimentelor, adăugând că postul „nu ar mai merita timpul” telespectatorilor din Marea Britanie.

„Această secvență selectiv editată, în mod intenționat necinstită, difuzată de BBC, este încă o dovadă că sunt complet, 100% fake news”, a declarat Leavitt pentru publicație.

Contribuabilii britanici sunt „forțați să plătească pentru o mașină de propagandă de stânga”, a mai afirmat ea.

În replică, un purtător de cuvânt al BBC a declarat pentru presă că ghidurile editoriale și comitetul de standarde al postului iau în considerare în mod explicit opiniile și perspectivele diferite asupra modului de relatare a evenimentelor. „Deși nu comentăm asupra documentelor scurse în presă, atunci când BBC primește feedback, îl tratează cu seriozitate și îl analizează cu atenție”, a spus reprezentantul postului.