Un incendiu puternic a izbucnit luni seara în Catedrala Notre Dame, aflată în renovare.

UPDATE: Pompierii au reușit să salveze structura clădirii, dar turnul în formă de săgeată și acoperișul s-au prăbușit în flăcări.

„Vom reconstrui Notre-Dame”, a promis preşedintele francez, Emmanuel Macron, după incendiul care a devastat luni catedrala simbol al arhitecturii gotice.

„Ce este mai rău a fost evitat, chiar dacă bătălia încă nu a fost câştigată complet”, a declarat şeful statului francez, care a anunțat că o subscripție publică va fi lansată în scurt timp.

„Notre-Dame de Paris aparţine întregii umanităţi. A inspirat atât de mulţi scriitori, pictori, filosofi şi vizitatori din toată lumea. Ce seară tristă! Ce regretabil! Împărtăşesc emoţiile cu naţiunea franceză, care sunt şi ale noastre”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Preşedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a scris despre tragicul incident pe Twitter: „Notre-Dame de Paris este Notre-Dame a întregii Europe”, a scris Tusk în limba franceză luni seara. „Suntem toţi alături de Paris astăzi”, a adăugat el în limba engleză.

Poliția tratează incendiul ca pe un accident.

Săptămâna trecută 16 statui din cupru au fost demontate de pe fleşa Catedralei pentru a fi restaurate.

Notre Dame, construită între 1163 şi 1345, atrage circa 13 milioane de vizitatori anual.



