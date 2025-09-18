Cât din orașul Gaza este ocupat de armata israeliană? Conform ultimelor declarații ale armatei israeliene, inclusiv cele privind începerea operațiunii terestre, armata lui Benjamin Netanyahu ocupă 40% din orașul Gaza, scrie „Il Corriere della Sera”.

Cartierele cele mai afectate de campania militară sunt Zeitoun, Al-Tuffah, Tal al-Hawa și tabăra de refugiați Ash Shati. Imaginile din satelit, analizate înainte de intrarea trupelor, arată peste 1.800 de clădiri distruse sau avariate, în timp ce școlile din cartierul Zeitoun au fost demolate. Pentru a controla aceste zone, armata nu folosește numai bombe, ci și excavatoare și buldozere. Potrivit populației, „ei dărâmă orașul din temelii, astfel încât să nu ne mai putem întoarce niciodată”.

Potrivit guvernului israelian, strategia de distrugere în curs este concepută pentru a „eradica” definitiv teroriștii Hamas din oraș. Un plan care nu este împărtășit de șeful Statului Major, generalul Eyal Zamir.

Câte vehicule au fost desfășurate? Și câți oameni?

În a doua zi a operațiunii terestre și în a zecea zi de la lansarea Operațiunii Gideon Tanks II, armata israeliană a susținut că a efectuat 800 de atacuri și că în ofensivă ar fi fost folosite sute de vehicule. Armata a mai spus că în operațiuni au fost implicate diviziile 162 și 98 și că în zilele următoare se va alătura o altă divizie, a 36-a, cu zeci de mii de soldați. Pentru invazie au fost chemați aproximativ 60.000 de rezerviști, pe lângă alți 70.000 deja în serviciu. Armata a declarat că rata de participare a fost ridicată, între 75% și 85% în majoritatea unităților. Din cauza regulilor de confidențialitate, armata nu a împărtășit prea multe date.

Ce sunt bombele robotizate?

Sunt vehicule blindate M113 scoase din uz, controlate de la distanță și încărcate cu cantități mari de explozibili. Acești roboți sunt folosiți pentru a distruge presupusele poziții ale Hamas, clădirile suspectate că ar fi capcane și sunt detonați de la distanță. Această strategie provoacă distrugerea masivă a clădirilor rezidențiale și a infrastructurii, eliberând calea pentru trupe și reducând la minimum expunerea soldaților la pericol. Nu este prima dată când israelienii le folosesc în Gaza. Merită să ne amintim că în timpul războiului civil sirian, rebelii au folosit vehicule blindate și SUV-uri modificate, controlate tot de la distanță.

Cât va dura operațiunea?

Statul Major General a vorbit despre luni, dar nu este încă clar ce înseamnă asta. Contează enorm dacă înseamnă că va fi nevoie de luni de zile pentru controlul deplin asupra orașului Gaza, sau pentru desființarea Hamas în întreaga Fâșie. Armata, prin natura sa, nu stabilește termene limită; când spune „va dura luni”, trebuie luată în considerare greutatea politică a expresiei.

