Această nouă măsură, care se va aplica doar anumitor țări, are scopul de a proteja țara condusă de Donald Trump de „amenințarea la adresa securității interne” reprezentată de 1% din vizitatorii străini care depășesc permisul de ședere.

În fiecare săptămână apar noi anunțuri în lumea lui Donald Trump. Acum câteva zile, administrația americană a anunțat o creștere a taxei de viză de până la 250 de dolari pentru majoritatea țărilor din întreaga lume. Începând cu 20 august, unii cetățeni vor fi obligați să depună un depozit de până la 15.000 de dolari, notează „Courrier International” (Franța).

Pe 4 august, „The Wall Street Journal” a dezvăluit că administrația Trump va lansa un „proiect pilot care vizează solicitanții de vize de afaceri și turistice din țări cu rate ridicate de depășire a termenului de ședere autorizat”. Țările nu sunt numite, dar cele incluse în Programul de scutire de vize – 42 de țări, majoritatea occidentale – sunt deja excluse din proiect.

Obsesia lui Donald Trump pentru migrație se reflectă în această notă divulgată în cotidianul economic.

„Acest program este un pilon al politicii externe a administrației Trump pentru a proteja Statele Unite de amenințarea la adresa securității naționale reprezentată de depășirea termenului de ședere și de verificările insuficiente”.

98,98% din plecări fără depășirea termenului de ședere permis

În Columbia, „Semana” relatează deja: „călătoria în Statele Unite va fi mai dificilă”, în timp ce lista „țărilor afectate va fi cunoscută abia după intrarea în vigoare a programului”, relatează cotidianul argentinian „Clarín”, pe 20 august, adică la două săptămâni după publicarea acestei decizii.

Totuși, revista săptămânală „Newsweek” a publicat o hartă „care evidențiază țări precum Angola, Liberia, Mauritania, Sierra Leone, Nigeria, Capul Verde și Burkina Faso – ale căror rate de depășire a permisului de ședere au depășit 10% în 2023”, pe baza statisticilor disponibile pe site-ul web al Ministerului Securității Interne. Același raport a menționat în introducere că 98,98% dintre cei peste 39 de milioane de călători care au vizitat Statele Unite în 2023 au plecat fără a-și prelungi șederea.

Pe 2 august, Abuja a emis un avertisment nigerienilor care călătoresc în Statele Unite. Într-un comunicat transmis de „Daily Post”, serviciul de imigrare a avertizat împotriva „nerespectării cerințelor de viză, inclusiv depășirea termenului de ședere permis, [care] poate duce la sancțiuni severe, inclusiv deportarea din Statele Unite și incapacitatea permanentă de a călători în viitor”.

Sursa: Rador Radio România