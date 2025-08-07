Organizația Națiunilor Unite a denunțat planul prim-ministrului israelian și a avertizat asupra „consecințelor catastrofale” ale acestuia, scrie „Le Point” (Franța).

ONU denunță „consecințele catastrofale” ale planului lui Benjamin Netanyahu. Marți, 5 august, în timpul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a denunțat planul prim-ministrului israelian de a ocupa întregul teritoriu palestinian, așa cum a fost descris în presa locală.

În detaliu, Miroslav Jenča, subsecretar general pentru Europa, Asia Centrală și cele două Americi din cadrul Departamentului pentru Afaceri Politice, a luat cuvântul. El a reiterat: „Dreptul internațional este clar în această privință: Gaza este și trebuie să rămână o parte integrantă a unui viitor stat palestinian”.

Într-un comunicat publicat marți, el a subliniat că recunoaște „durerea profundă și greutățile îndurate de familiile și cei dragi” ai ostaticilor israelieni deținuți de Hamas și, în același timp, a reiterat „condamnarea de către secretarul general a violenței continue din Gaza”, inclusiv „tirurile, uciderile și rănirea persoanelor care încercau să obțină hrană pentru familiile lor”. De asemenea, el a criticat restricționarea de către Israel a ajutorului umanitar către enclava palestiniană. El a concluzionat: „Există o singură modalitate de a pune capăt violenței continue și catastrofei umanitare din Gaza: un armistițiu complet și permanent... Nu există o soluție militară la conflictul din Gaza sau la conflictul israeliano-palestinian în ansamblu”.

Puneți punct „actelor de genocid” din Gaza!

ONU nu a fost singura care a reacționat la această nouă escaladare a conflictului. Marți, ministrul sud-african de externe, Ronald Lamola, a cerut „cât mai multor țări posibil” să facă presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt „actelor de genocid” din Gaza. „Salutăm intenția Franței, Canadei și a altor țări din întreaga lume de a recunoaște” statul Palestina. „Acest lucru sporește presiunea pentru un armistițiu”, a adăugat el.

Reaminti că prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a organizat o întâlnire pe probleme de securitate pe 5 august, privind următoarea fază a războiului. În timpul acestei întâlniri, „șeful statului major al armatei i-a prezentat opțiuni pentru continuarea operațiunilor din Gaza”. Mai mult, în timpul unei vizite a lui Benjamin Netanyahu la o bază militară, acesta a anunțat în aceeași zi: „Este necesar să învingem complet inamicul din Gaza, să eliberăm toți ostaticii noștri și să ne asigurăm că Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel. Nu abandonăm niciuna dintre aceste misiuni”.

Conform presei israeliene, care citează mai mulți oficiali anonimi, armata pregătește o nouă escaladare a operațiunilor în teritoriul palestinian, cu cel puțin o extindere a luptelor în „zonele în care ar putea fi ținuți ostatici”. Potrivit unora, precum postul de radio public Kan, „Benjamin Netanyahu vrea ca armata israeliană să cucerească întreaga Fâșie Gaza”.

Sursa: Rador Radio România