Președintele Donald Trump nu este entuziasmat de alegeri sau de procesele democratice, mai ales dacă există șanse mari să piardă, scrie Helena Resano într-un editorial din „20 Minutos” (Spania).

Am văzut acest lucru clar odată cu asaltul asupra Capitoliului, iar unii analiști se tem că pune bazele pentru ceva similar în perioada premergătoare alegerilor intermediare din noiembrie, pe care toate sondajele prevăd că le va pierde. Acest lucru nu ar fi surprinzător; partidul aflat în prezent la putere pierde de obicei aceste alegeri. Dar lui Trump nu-i place să piardă, chiar și atunci când statisticile și tradiția îi spun contrariul.

Fie în glumă, fie în serios – potrivit purtătorului său de cuvânt de la Casa Albă, a fost o glumă – el a sugerat acum câteva zile că poate cea mai bună cale de acțiune ar fi anularea alegerilor. Și nu a fost prima dată. De asemenea, a amenințat că va încerca un al treilea mandat, lucru interzis de Constituție. Așadar, de ce să nu se instituie un fel de stare de alertă, un scenariu de dinainte de războiul civil, ca scuză perfectă pentru amânarea alegerilor ? Unii se tem că exact asta își propune Trump cu revoltele și împușcăturile, cu execuțiile civililor pe străzi. Să provoace, să perturbe ordinea, să aprindă scânteia, să dezlănțuie furia oamenilor care resping tacticile brutale ale agenților ICE, oferind astfel o scuză „reală” pentru a declara starea de urgență și a amâna alegerile.

Și nu este o coincidență că el recurge la aceste provocări în state în care democrații câștigă, precum California, unde a inundat Los Angeles-ul cu agenți vara trecută și unde au izbucnit proteste împotriva ICE, și acum Minnesota. Acestea sunt state care i se opun lui Trump și, prin urmare, devin ținte pentru republican. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, este un spin politic în coasta lui Trump, alături de primarul orașului Minneapolis. Walz, o veche cunoștință a lui Trump, a fost candidatul ales de Kamala Harris la alegerile pe care aceasta le-a pierdut în fața republicanului. După uciderea lui Alex Pretti, acesta a decis să mobilizeze Garda Națională și a îndemnat oamenii să se mobilizeze, din decență umană: „Aceasta nu este o dezbatere politică, este o chestiune de decență”.

Mulți se așteaptă ca tot ce se întâmplă în Minneapolis să-și pună amprenta asupra lui Trump, iar acum încep să apară semne că acesta pierde sprijin chiar și în rândul alor săi.

Schimbarea de regim este o realitate; s-a desfășurat sub ochii întregii lumi. Nu mai este vorba despre respectarea unei legalități fabricate; este vorba despre impunerea unei frici care fie paralizează, fie mobilizează. Alex Pretti nu a fost de acord cu ceea ce se întâmpla, i-a înfruntat, folosind telefonul mobil, iar aceștia l-au ciuruit cu gloanțe în timp ce era cu fața în jos, imobilizat de mai mulți ofițeri și fără a opune rezistență. El este al doilea civil născut în Statele Unite, 100% american, ucis în acest fel. Sper doar să nu mai fie alții...

Sursa: Rador Radio România