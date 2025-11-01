Site-ul de știri polonez Onet a dezvăluit că a aflat conținutul propunerii pe care președintele rus a primit-o de la americani pentru a pune capăt războiului din Ucraina, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Este războiul din Ucraina în faza finală? Cel puțin asta speră americanii să obțină prin întâlniri diplomatice. Miercurea aceasta, trimisul american Steve Witkoff a vorbit cu Putin. Rușii au descris discuția drept „constructivă și utilă”.

Potrivit site-ului Onet, iată ce conține celebra propunere pusă pe masă de americani:

– Un armistițiu între Ucraina și Rusia.

– O recunoaștere de facto a cuceririlor rusești în Ucraina, înghețând problema teritorială pentru o perioadă între 49 și 99 de ani.

– Majoritatea sancțiunilor împotriva Rusiei vor fi ridicate. Acest lucru va permite, pe termen lung, reluarea importurilor de gaze și petrol rusești și, prin urmare, revenirea la cooperarea energetică.

– Nu există nicio garanție că NATO își va înceta extinderea.

– Sprijinul militar american pentru Ucraina nu se va încheia.

Această propunere este susținută de liderii europeni și este în conformitate cu ceea ce a fost exprimat de diverși reprezentanți politici în ultimele săptămâni. Președintele ceh, Petr Pavel, de exemplu, a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat BBC: „Dacă prețul care trebuie plătit pentru supraviețuirea Ucrainei este ocuparea unei părți a țării de către Rusia, atunci acest preț este acceptabil”, au transmis confrații noștri de la „Het Laatste Nieuws”.

Un alt lider care a luat cuvântul, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, nu a exclus o revenire la cooperarea energetică odată ce se va găsi un teren de înțelegere. „Rusia a fost o sursă de materii prime pentru Uniunea Europeană timp de secole”, a spus el.

Deși întâlnirea dintre reprezentantul american și Putin pare să fi decurs bine, nu s-a terminat. Trump însuși urmează să se întâlnească cu președintele rus în următoarele zile. Cu toate acestea, o întâlnire la nivel prezidențial între Rusia și Ucraina nu este programată pentru viitorul apropiat.

Sursa: Rador Radio România