Cabinetul de securitate israelian a aprobat parțial planul premierului Benjamin Netanyahu, care nu își mai ascunde dorința de a prelua controlul deplin asupra enclavei palestiniene, scrie „Le Point” (Franța).

Este un anunț care stârnește temeri de ce e mai rău. Cabinetul de securitate israelian a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza în noaptea de joi spre vineri, la câteva ore după ce prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, și-a exprimat intenția de a ocupa militar întreaga enclavă palestiniană, într-un interviu acordat Fox News.

Anunțul a venit în ciuda criticilor tot mai mari, atât în Israel, cât și în străinătate, la adresa ofensivei din Fâșia Gaza, care durează de aproape doi ani. Și asta, într-un moment în care enclava palestiniană este devastată de bombardamente, populația sa este strămutată de luptele dintre armata israeliană și Hamas și se confruntă cu foametea.

Israelul declară că nu dorește să „guverneze” Fâșia Gaza

La rândul său, IDF a indicat că „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, au declarat serviciile lui Benjamin Netanyahu într-un comunicat. Orașul Gaza, situat în nordul Fâșiei Gaza, este principalul oraș al enclavei.

Potrivit site-ului de știri Axios și ziarului „LeMonde”, proiectul prevede evacuarea civililor palestinieni din orașul Gaza pentru a lansa o ofensivă militară terestră acolo.

Înainte de convocarea cabinetului de securitate, Benjamin Netanyahu a declarat joi, 7 august, la postul de televiziune american Fox News, că dorește să preia controlul asupra întregii Fâșii Gaza: „Nu vrem s-o păstrăm. Vrem un perimetru de securitate. Nu vrem să-l guvernăm. Nu vrem să fim un organ de conducere acolo”, a adăugat el în interviu. Prim-ministrul israelian a declarat că dorește ca enclava palestiniană să fie guvernată de forțe arabe, fără a da alte detalii.

Armata israeliană dă asigurări că va distribui ajutoare umanitare

În Gaza, 2,1 milioane de persoane supraviețuiesc în condiții extreme: cu doar 1,5% din terenurile agricole rămase intacte, conform cifrelor din „Le Monde”, acestea depind aproape în întregime de ajutorul umanitar. În urma anunțurilor privind viitoarea ofensivă militară din orașul Gaza, biroul prim-ministrului a dat asigurări vineri că IDF va distribui „ajutoare umanitare populației civile din afara zonelor de luptă”. Acest lucru nu va fi în măsură să-i liniștească pe cei afectați.

Nu există însă informații despre locurile unde locuitorii din Gaza ar putea încerca din nou să caute refugiu. În ianuarie 2025, „The Guardian” a menționat că cel puțin 90% din populație fusese strămutată cel puțin o dată din cauza atacurilor israeliene. După ce au fugit din nordul enclavei la începutul lunii octombrie 2023, în urma unui ordin de evacuare în masă care a forțat strămutarea a aproximativ 1,1 milioane de oameni și după raidurile asupra taberei de refugiați Jabalia, unii locuitori au părăsit orașul Gaza fugind spre sud. La sfârșitul anului 2023, armata israeliană a intensificat și mai mult ordinele de evacuare în enclava palestiniană și a înghesuit și mai mult populația în sud.

La începutul anului 2024, mai multe ordine de evacuare au vizat zona de coastă a principalului oraș al enclavei, apoi orașul Gaza, precum și alte orașe din nord, cum ar fi Beit Lahia și Beit Hanoun. Mai târziu în acel an, o ofensivă majoră a vizat centrul enclavei, în special Nuseirat, împingând și mai mulți oameni spre sud.

Dorința armatei de a prelua controlul asupra orașului Gaza sugerează o nouă strămutare spre sud, posibil în jurul taberei Al-Mawasi, deja supraaglomerată. În iunie, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a indicat că și-a instruit armata să se pregătească pentru construirea unui „oraș umanitar” pe ruinele Rafah. Potrivit ziarului israelian „Haaretz”, IDF ar dori să controleze intrările și ieșirile din această viitoare tabără în timpul operațiunilor militare. Deși Israel Katz a indicat că scopul final al statului israelian este de a forța o mare parte a populației din Gaza să emigreze în alte țări, armata israeliană a negat că acesta ar fi scopul său.

Israelienii reacționează

Decizia nu este bine primită în Israel. Trebuie menționat că la anunțul planului lui Benjamin Netanyahu, Hamas a reacționat, afirmând că prim-ministrul „sacrifică” ostaticii pentru interesele sale „personale” și „politice”. Motiv de îngrijorare dincolo de rudele ostaticilor, deoarece societatea israeliană este hotărâtă să acorde prioritate vieții prizonierilor deținuți de gruparea teroristă islamistă față de toate celelalte obiective.

Astfel, joi dimineață, mai multe familii ale ostaticilor s-au îmbarcat pe ambarcațiuni care se îndreptau spre coasta Gazei. Seara, rudele unora dintre cei 251 de captivi, precum și foști ostatici capturați de Hamas, s-au adunat din nou în fața sediului guvernului.

O mobilizare care urmează amplificării protestelor populației israeliene: din primăvară, aceasta se adună în număr mai mare decât înainte, uneori cu miile, pe străzile din Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului și a foametei din Gaza. Unele demonstrații s-au confruntat cu o represiune dură.

Șeful statului major israelian își exprimă dezacordul

Și asta nu e tot: Benjamin Netanyahu a ales să angajeze armata. Cu toate acestea, IDF este compusă în mare parte din cetățeni recrutați (serviciul militar este obligatoriu în Israel) și rezerviști. Acest lucru este împotriva părerii liderilor armatei, care nu mai ezită să spună acest lucru... Începând cu șeful statului major, Eyal Zamir, potrivit căruia riscurile sunt prea mari pentru ostatici și în ce privește costul uman pentru o armată care dă semne de epuizare.

Înainte de ședința cabinetului de securitate, ofițerul superior își exprimase chiar public dezacordul: „Vom continua să ne exprimăm poziția fără teamă, pragmatic, independent și profesionist”, a explicat el, lăudând „cultura dezbaterii din istoria poporului evreu”. La care ministrul apărării, Israel Katz, a replicat că armata va face ceea ce îi va spune guvernul să facă.

Sursa: Rador Radio România