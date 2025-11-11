Scandalul BBC privind un documentar în care replica lui Trump a fost montată în mod înșelător, alimentând acuzații de partizanat și manipulare, a dus la demisii la vârf, explică „Il Corriere della Sera” (Italia).

Controversa din jurul BBC, care a dus la demisiile directorului general, Tim Davie, și ale directoarei de știri, Deborah Turness, a izbucnit la o săptămână după ce ziarul conservator de dreapta, Telegraph, a publicat un document intern redactat de un fost consilier BBC, Michael Prescott, și adresat consiliului de administrație al postului de radio, care evidenția mai multe exemple de lipsă de obiectivitate a BBC.

Videoclipul manipulat al lui Trump și frazele originale

În special, popularul program de știri „Panorama” a fost acuzat că a manipulat videoclipul discursului lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021 pentru a crea impresia că președintele de atunci, la sfârșitul mandatului său, își incita direct susținătorii să ia cu asalt Capitoliul (ceea ce, din păcate, chiar s-a întâmplat). În documentarul, difuzat cu puțin timp înainte de alegerile americane de anul trecut, Trump pare să spună: „Vom merge spre Capitoliu și voi fi alături de voi și vom lupta, vom lupta cu înverșunare”.

În realitate, erau două propoziții diferite, montate împreună: la 15 minute după începerea discursului, Trump a spus: „Vom merge spre Capitoliu și voi fi alături de voi. Știu că toți cei de aici vor merge în curând spre Capitoliu pentru a-și face auzite vocile pașnic și patriotic”. Abia după 54 de minute spune Trump, într-un alt context, „vom lupta, ne vom lupta ca naiba”: dar editarea celor două propoziții împreună a avut un efect complet diferit asupra telespectatorilor.

Documentarul și vocea narativă a unui membru Hamas

Videoclipul manipulat al lui Trump – conform acuzației din documentul intern – este, însă, doar vârful aisbergului unei probleme sistemice: raportul descoperit de Telegraph acuza BBC, în special canalul său în limba arabă, că dă glas propagandei Hamas. Postul de radio fusese deja criticat pentru producerea unui documentar despre Gaza, narat de fiul unuia dintre liderii organizației teroriste palestiniene, ai cărei membri BBC ezitase mult timp să-i eticheteze drept „teroriști” (preferând termenul „militanți”, care era ceva mai neutru).

„Prejudecățile” vizavi de problemele LGBT

Pe un alt front, cel al problemelor LGBT, postul de radio a fost criticat pentru că a prezentat doar știri pozitive despre persoanele trans, evitând să dea glas opiniilor critice la adresa așa-numitei „ideologii de gen” sau feministelor îngrijorate de erodarea spațiilor femeilor.

Realitatea este că acum, la Londra, există o luptă pe viață și pe moarte între cele două establishment-uri care domină viața publică britanică: cel liberal-progresist, care alături de BBC și ziare precum Guardian și Observer include lumea academică, artele și cultura, industria editorială și o parte a profesiei juridice, împotriva blocului de dreapta, care, pe lângă ziare precum Telegraph, Daily Mail și Spectator, se bazează pe sistemul de donatori conservatori, galaxia de think tank-uri thatcheriste, școlile private, City și industria relațiilor publice.

Este o bătălie pentru hegemonia culturală în care controlul asupra BBC, sau cel puțin conducerea acesteia, joacă un rol crucial.

Sursa: Rador Radio România