În ce stare este Hong Kong-ul? Care este semnificația condamnării lui Jimmy Lai, editorul unui ziar independent care riscă să-și petreacă zilele în închisoare?, se întreabă „Corriere della Sera” (Italia).

Povestea nu a primit atenția pe care o merită în Occident, deoarece atenția a fost concentrată în alte părți (Ucraina, Gaza). Însă, merită o reflecție din partea societăților noastre, mereu predispuse la o autocritică nemiloasă.

Hong Kong-ul era mai liber când era o colonie britanică, oricât de absurd ar părea, având în vedere oprobriul care înconjoară pe bună dreptate cuvântul „colonialism”. Adevărul este că colonialismul occidental nu este singura formă de colonialism. Republica Populară Chineză, moștenitoare a Imperiului Celest, este într-adevăr un imperiu colonial, cu posesiuni precum Tibet, Xinjiang și Mongolia Interioară, care aparțineau unor grupuri etnice și civilizații autonome.

Evaluarea situației Hong Kong-ului, după revenirea sa la China, este importantă din mai multe motive. A înțelege repercusiunile trădării promisiunilor Chinei - Hong Kong-ul trebuia să rămână autonom, iar statul său de drept trebuia respectat - pentru Taiwan și alte țări supuse ambițiilor Beijingului. Să ne imaginăm viitorul Hong Kong-ului ca centru financiar global. Toate acestea au un impact și asupra comunității italiene de expatriați, care rămâne semnificativă, deși diminuată, după CoViD-19.

Referitor la situația din Hong Kong, ofer aici un rezumat al studiului pregătit de două experte de la Consiliul pentru Relații Externe, Lindsay Maizland și Clara Fong.

Analiza Consiliului pentru Relații Externe descrie Hong Kong-ul ca un exemplu excelent al erodării progresive a autonomiei, libertăților civile și pluralismului politic sub suveranitatea chineză, în contrast puternic cu angajamentele asumate de Beijing la predarea de la Regatul Unit în 1997. La acea vreme, conducerea chineză (în special Deng Xiaoping) a promis că Hong Kong-ul își va putea menține sistemul capitalist timp de 50 de ani, un grad ridicat de autonomie și libertăți civile absente în mare parte în China continentală, conform principiului „o țară, două sisteme”.

Cu alte cuvinte, Hong Kong-ul s-a întors în „patria sa”, dar a păstrat o ordine juridică distinctă. Astăzi, la mai mult de jumătatea perioadei de tranziție, această promisiune pare în mare parte neîndeplinită.

Punctul de cotitură a fost impunerea de către Beijing a Legii Securității Naționale în iunie 2020, ocolind Consiliul Legislativ al Hong Kong-ului. De atunci, peisajul politic și civic al orașului a fost transformat radical. Arestări în masă, destructurarea opoziției democratice, restricțiile privind libertatea presei și a exprimării și reformele electorale care vizează excluderea oricărui candidat nealiniat: toate acestea contribuie la un sistem din ce în ce mai similar cu cel din China continentală.

Adoptarea Articolului 23 în martie 2024, care extinde și mai mult domeniul de aplicare al infracțiunilor politice și consolidează conceptul de „ingerință externă”, este descrisă ca un nou cui în sicriul libertăților din Hong Kong.

Dintr-o perspectivă juridică și instituțională, Hong Kong rămâne oficial o Regiune Administrativă Specială a Republicii Populare Chineze, guvernată de Legea Fundamentală, mini-constituția sa. Acest text, inspirat de Declarația Comună Sino-Britanică din 1984, a garantat orașului o largă autonomie, inclusiv puteri executive, legislative și judiciare independente până în 2047. Cu toate acestea, Beijingul și-a păstrat întotdeauna puterea de a interpreta Legea Fundamentală, o prerogativă din ce în ce mai utilizată în ultimii ani pentru a justifica intervenția directă în afacerile interne ale orașului.

Analiza subliniază faptul că Hong Kong nu a fost niciodată o democrație completă, nici măcar în perioada colonială, dar evidențiază modul în care posibilitățile de evoluție democratică au fost sistematic închise după revenirea la China. Legea Fundamentală a stabilit „obiectivul final” alegerea șefului Executivului prin sufragiu universal, dar fără termene limită specifice. Practic, liderul orașului a fost întotdeauna selectat de un comitet electoral dominat de interese de afaceri și figuri pro-China.

Reformele electorale introduse în 2021 și în anii următori au redus numărul reprezentanților aleși direct, impunând criteriul „patrioților care guvernează Hong Kong”, adică candidați considerați loiali Partidului Comunist Chinez.

Alegerea șefului Executivului în 2022 este emblematică: un singur candidat, John Lee, un fost înalt oficial de poliție cunoscut pentru poziția sa intransigentă împotriva protestatarilor din 2019. În mod similar, Consiliul Legislativ și consiliile districtuale au fost golite de semnificația lor reprezentativă. Prăbușirea prezenței la vot în 2023, care a scăzut la 27,5% față de 71% în 2019, este interpretată ca un semn de profundă deziluzie și alienare în rândul electoratului.

Din punct de vedere politic, distincția tradițională dintre taberele democratice și cele pro-establishment a fost practic ștearsă. Partidele democratice au fost dizolvate sau inactive sub presiunea autorităților, în timp ce mulți lideri au fost închiși sau excluși din viața publică. Mișcările de tineret mai radicale care au apărut după 2014 și în timpul protestelor din 2019 au fost demontate, iar ideea unei opoziții organizate este acum considerată o amenințare la adresa securității naționale.

Protestele de masă reprezintă un alt fir al analizei. De la încercarea eșuată din 2003 de a introduce legislația de securitate, trecând prin Mișcarea Umbrelelor din 2014, până la demonstrațiile masive din 2019 împotriva proiectului de lege privind extrădarea, fiecare ciclu de mobilizare populară a fost urmat de un răspuns represiv din ce în ce mai dur din partea Beijingului și a autorităților locale.

Legea Securității Naționale din 2020 este prezentată ca punctul fără întoarcere: o lege deliberat vagă care incriminează disidența pașnică și permite Beijingului control direct asupra sistemului judiciar și a forțelor de securitate.

Consecințele pentru statul de drept și libertatea presei sunt descrise ca fiind devastatoare. Publicații istorice, precum „Apple Daily”, au fost închise, sute de jurnaliști și-au pierdut locurile de muncă, iar cazul lui Jimmy Lai - antreprenor media, cetățean britanic și figură emblematică a mișcării pro-democrație - a devenit paradigma noului Hong Kong. Procesul său, care a durat ani de zile și s-a desfășurat fără juriu, s-a încheiat cu o condamnare pentru complicitate cu forțe străine, provocând reacții dure la nivel internațional.

Represiunea nu se limitează la cetățenii din Hong Kong. Analiza evidențiază o extindere extrateritorială a legii securității, cu amenințări, mandate de arestare și recompense care vizează și disidenții din străinătate, inclusiv cetățenii străini. Acest lucru a avut un efect descurajant puternic, contribuind la fuga a mii de locuitori și la o diaspora politică fără precedent.

La nivel internațional, răspunsul a fost fragmentat. Statele Unite, Regatul Unit, Uniunea Europeană și alte țări occidentale au impus sancțiuni, au revocat statutul comercial special al Hong Kong-ului și au oferit canale de migrație cetățenilor săi. Cu toate acestea, multe țări - în special cele legate de China prin Belt and Road Initiative - au sprijinit Beijingul în forumuri multilaterale, atenuând impactul presiunii diplomatice.

În cele din urmă, analiza celor doi autori abordează întrebarea crucială a viitorului Hong Kong-ului ca centru financiar global. Deși rămâne un centru important, factorii care l-au făcut unic - libertățile civile, statul de drept, previzibilitatea juridică - sunt din ce în ce mai subminați. Mai multe multinaționale și-au redus prezența sau și-au mutat funcțiile regionale în orașe precum Singapore și Tokyo. Piața bursieră și a acțiunilor au scăzut, fiind exacerbate de politicile restrictive din timpul pandemiei.

Unii observatori consideră că integrarea în „Greater Bay Area” – extinsă pentru a include cele mai prospere orașe din Guangdong, cum ar fi Shenzhen și Guangzhou – ar putea compensa aceste pierderi, dar textul CFR concluzionează lăsând o întrebare fundamentală fără răspuns: este cu adevărat posibil să se mențină rolul Hong Kong-ului ca centru financiar global fără libertățile care l-au făcut să fie așa?

Aici voi îndrăzni să fac o predicție. Numărul expatriaților occidentali (inclusiv italieni) a scăzut în anii post-Covid, iar această reducere a forței de muncă multinaționale pare să anticipeze un răspuns. Acest lucru reflectă parțial îngrijorările legate de libertăți, nu într-un sens larg - capitaliștii occidentali nu se mobilizează pentru a-l apăra pe Jimmy Lai și pe alți disidenți -, ci într-un mod foarte specific: există motive întemeiate să ne temem că libertatea managerilor occidentali (sau japonezi, sud-coreeni, taiwanezi) devine, de asemenea, mai precară.

Pe fundal, există și o problemă macroeconomică generală. Hong Kong este un centru financiar global, dar în ultimii ani a devenit din ce în ce mai integrat cu China continentală și, prin urmare, atractivitatea sa este proporțională cu cea a Republicii Populare. Politicile economice ale lui Xi Jinping au urmat o cale naționalistă și autarhică, cu mult înainte ca Donald Trump să apară la orizont cu tarifele sale.

China este mai puțin atractivă pentru investitorii străini, prin propria sa alegere. Piața sa s-a închis treptat, așa cum au experimentat chiar și sectoarele care o considerau cândva un paradis, cum ar fi industriile italiene și franceze de bunuri de lux, în detrimentul lor. În acest context mai larg, este puțin probabil ca Hong Kong-ul să prospere; relocarea multinaționalelor în locații concurente precum Singapore și Tokyo este o alegere rațională.

Sursa: Rador Radio România