Într-o convorbire telefonică purtată săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin i-ar fi cerut președintelui american Donald Trump ca guvernul de la Kiev să cedeze controlul deplin asupra regiunii strategice de est a Ucrainei, Donețk.

Cererea rusească este parte a condițiilor pentru încheierea războiului, au declarat două surse de rang înalt familiarizate cu discuția, scrie „The Washington Post” (SUA).

Potrivit acestor surse, Putin — care încearcă fără succes să captureze întregul teritoriu Donetsk de peste 11 ani — a recalibrat oferta: în schimbul cedării Donețkului către Moscova, Rusia ar fi dispusă să renunțe la părți din două alte regiuni ucrainene — Zaporijjia și Herson — pe care le controlează parțial.

Totodată, deși Trump nu a susținut în mod public cererea lui Putin pentru întreaga regiune Donețk, el a declarat după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „este timpul să înceteze uciderile și să se facă un TRATAT! S-a vărsat destul sânge…”

Context și consecințe

Regiunea Donetsk este un bastion puternic al forțelor ucrainene, care consideră că deținerea ei e esențială pentru a opri o avansare rapidă a Rusiei către capitala Kiev.

Frontul de război a înregistrat în ultima vreme o relativă stagnare, niciuna dintre părți neobținând avantaje decisive, Rusia ocupând în jur de 20 % din teritoriul Ucrainei după invazia din februarie 2022.

Ucraina a acceptat public apelul lui Trump pentru o încetare a focului pe liniile actuale de conflict, însă cere garanții de securitate ferme din partea SUA și a Europei pentru a nu permite reluarea ostilităților.

În același timp, prin această ofertă, Moscova pare să insiste pe poziții extreme, însă încearcă să le prezinte sub o formă „mascată” drept concesie — cedarea parțială a altor regiuni — ceea ce însă nu schimbă esența: cererea pentru întregul Donețk rămâne.

Analiza situației

Această cerere evidențiază faptul că deși se vorbește despre negocieri, obiectivele strategice rusești rămân maximale — controlul deplin al unei regiuni-cheie pe frontul de est al Ucrainei. Pentru Kiev, un asemenea compromis ar fi inacceptabil, întrucât ar echivala cu cedarea unui element esențial de apărare și – după cum spun oficialii – cu încălcarea Constituției Ucrainei.

Pe de altă parte, Administrația americană se află într-o poziție delicată: pe lângă rolul de mediator, SUA trebuie să echilibreze sprijinul acordat Ukrainei cu relația sa cu Rusia, iar acest episod ar putea redefini cursul discuțiilor pentru summitul planificat între Trump și Putin la Budapesta.

Ce urmează

Urmează să vedem dacă summitul Trump-Putin va reconfirma cererea de predare a Donetskului și cum va reacționa Ucraina. De asemenea, va fi crucială reacția partenerilor occidentali, care nu vor să legitimeze o schimbare a frontierelor prin forță. „E ca și cum le-am vinde propriul lor picior pentru nimic”, a apreciat un diplomat european citat de Washington Post.