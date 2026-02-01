Președintele Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele 3 milioane de documente ale lui Jeffrey Epstein publicate vineri, după ce președintele s-a opus inițial acestei acțiuni.

În timp ce unele dintre referințe sunt benigne, altele includ acuzații neverificate de agresiune sexuală dezvăluite recent împotriva lui Trump, precum și detalii noi despre modul în care unele dintre victimele lui Epstein și-au descris interacțiunile cu viitorul președinte, relatează CNN.

Documentele recent publicate conțin o listă de acuzații neverificate de agresiune împotriva lui Trump, compilată de oficiali FBI anul trecut. Există, de asemenea, note FBI despre o femeie care l-a acuzat pe Trump într-un proces că a violat-o când avea 13 ani și un interviu FBI cu una dintre victimele lui Epstein, care a declarat că complicea lui Epstein, Ghislane Maxwell, i-a „prezentat-o” odată lui Trump la o petrecere.

Nu există dovezi publice că vreuna dintre acuzațiile împotriva lui Trump din noile documente a fost considerată credibilă de FBI, iar Departamentul de Justiție a declarat vineri că acuzațiile împotriva lui Trump din documente sunt false. Trump a negat mult timp orice faptă ilegală legată de Epstein sau orice acuzație de abuz sexual.

Comentând sâmbătă cu privire la publicarea dosarelor, Trump a spus: „Nu le-am văzut, dar mi s-a spus de niște oameni foarte importanți că nu numai că mă absolvă, ci este opusul a ceea ce sperau oamenii.”

Inițial, Trump nu a dorit publicarea dosarelor, în ciuda promisiunii că va face acest lucru la preluarea mandatului.





În cele din urmă, Congresul s-a opus lui Trump și a adoptat o lege care obligă Departamentul de Justiție să publice toate dosarele Epstein până la mijlocul lunii decembrie. Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că Departamentul de Justiție și-a îndeplinit cu întârziere această sarcină vineri, publicând 3,5 milioane de documente, deși Blanche a spus că unele documente nu au fost publicate.

Noile detalii sunt, de asemenea, o reamintire a prieteniei de zeci de ani a lui Trump cu Epstein, un infractor sexual condamnat care s-a sinucis în 2019, și cu Maxwell, asociata de lungă durată al lui Epstein, care se află în prezent în închisoare pentru trafic sexual.



Este greu de surprins în acest moment întreaga amploare a conținutului milioanelor de documente care au fost publicate online vineri dimineață, din cauza cantității uriașe.

O căutare pe site-ul Departamentului de Justiție dedicat lui Epstein cu numele „Donald Trump” a generat peste 1.800 de rezultate, un număr care a crescut în cursul zilei de vineri, pe măsură ce site-ul Departamentului de Justiție a indexat, se pare, mai multe fișiere. Multe dintre aceste referințe sunt articole de știri care îl menționează pe Trump în timpul președinției sale, pe care Epstein le-a împărtășit cu alții.

Departamentul de Justiție a declarat în comunicatul său că „unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste împotriva președintelui Trump, care au fost prezentate FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020. Să fie clar, afirmațiile sunt nefondate și false și, dacă ar avea cât de puțină credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca armă împotriva președintelui Trump.”

FBI a compilat acuzațiile împotriva lui Trump anul trecut

Unul dintre cele mai interesante documente care îl implică pe Trump a fost o listă întocmită de oficiali ai FBI în august anul trecut, cu peste o duzină de acuzații împotriva președintelui, multe dintre ele par să fi provenit din informații neverificate prin intermediul Centrului Național de Operațiuni împotriva Amenințărilor al FBI, care primește informații de la public.

Nu este clar de ce au fost compilate acuzațiile vara trecută. În iulie, FBI și Departamentul de Justiție au publicat o notă în care susțineau că nu există dovezi că Epstein ar fi avut o listă de bărbați puternici care ar fi participat la presupusa sa lume interlopă de trafic sexual și pedofilie.

Acuzațiile par a fi neverificate, iar oficialii notează că unele sunt informații de mâna a doua. Documentul FBI spune că, în multe cazuri, nu a existat niciun contact cu persoanele care au trimis acuzațiile sau nu au fost furnizate informații de contact.

De asemenea, în document există acuzații neverificate formulate împotriva fostului președinte Bill Clinton, care a negat orice faptă ilegală legată de Epstein.

Trump nu a vrut să vină această zi

Mulți dintre aliații lui Trump, precum actualul director FBI, Kash Patel, s-au agățat de saga Epstein și au sugerat că Departamentul de Justiție protejează democrații și celebritățile liberale - ignorând în mare măsură legăturile bine documentate ale lui Trump cu Epstein.

Mai mulți parlamentari republicani au cerut eliberarea completă a dosarelor Epstein. Aceștia au lucrat cu democrații care erau dornici să folosească chestiunea ca pe un bumerang împotriva unui bărbat pe care mulți dintre ei îl consideră un prădător sexual, după ce peste o duzină de femei l-au acuzat de agresiune și hărțuire, iar acesta a fost găsit vinovat de un juriu în 2023 pentru abuz sexual asupra lui E. Jean Carroll într-un proces civil de defăimare. (El neagă toate aceste acuzații și nu a fost niciodată acuzat de forțele de ordine de nicio faptă ilegală legată de Epstein.)

Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat, a cerut publicarea tuturor documentelor deținute de Departamentul de Justiție - peste 6 milioane. Totodată, el a cerut DoJ să comunice dacă au fost publicate sau nu toate documentele în care e menționat Trump.

Trump a luptat din greu pentru a împiedica Congresul să adopte legea și a făcut lobby personal pe lângă membrii republicani la Casa Albă. Dar a fost depășit de un val de sprijin bipartizan din partea legislatorilor și a publicului și, în cele din urmă, a renunțat la opoziție. Proiectul de lege a fost adoptat aproape în unanimitate, iar Trump l-a promulgat în noiembrie.



Primul val de dezvăluiri a început pe 19 decembrie, termenul limită pentru publicarea tuturor informațiilor. Chiar dacă a fost doar o publicare parțială, numele lui Trump era peste tot.

Documentele au dezvăluit că procurorii federali au strâns în 2020 dovezi care arată că Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de mai multe ori în anii 1990. Trump a declarat în 2024 că „nu a fost ”niciodată în avionul lui Epstein”.



Documentele din decembrie au dezvăluit, de asemenea, că Departamentul de Justiție a citat clubul Mar-a-Lago al lui Trump înainte de procesul penal al lui Maxwell din 2021. Nu este clar cum a reacționat clubul.





Multe dintre noile materiale au îmbunătățit și mai mult înțelegerea publicului cu privire la legăturile lui Epstein cu o gamă largă de personalități, celebrități și oameni de afaceri. Dosarele au arătat, de asemenea, clar că Epstein a urmărit îndeaproape știrile despre Trump - și că a fost în contact mult mai mult cu fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, decât se știa anterior.



Un memo FBI conține notițe dintr-un posibil interviu din 2021 cu Virginia Giuffre, una dintre victimele lui Epstein, care s-a sinucis în aprilie 2025. Notița parțial redactată indică faptul că Giuffre le-a povestit anchetatorilor despre cum a lucrat în adolescență la clubul Mar-a-Lago al lui Trump, cum a fost recrutată de acolo pentru a lucra pentru Epstein și despre abuzurile sexuale la care ar fi fost supusă ulterior de către Epstein.



Dosarele includ și un document FBI care detaliază o plângere de la o femeie care l-a acuzat pe Trump că a violat-o când avea 13 ani.

Această acuzatoare anonimă a intentat anterior procese împotriva lui Trump și le-a retras, ultimul chiar înainte de alegerile din 2016.

Documentul FBI detaliază multiple cazuri în care aceasta a pretins abuzuri din partea lui Trump, inclusiv viol. De asemenea, se spune că Epstein ar fi fost „furios că Trump a fost cel care i-a luat virginitatea” acesteia și că ar fi violat-o. Aceste descrieri reflectă acuzațiile pe care femeia le-a făcut în procesul din 2016.



Trump negase anterior acuzațiile femeii.



Când procesul a fost retras în 2016, Epstein a trimis prin e-mail articole despre această situație mai multor asociați, care au fost incluse în dosarele publicate vineri.



Numele lui Putin menționat de peste 1000 de ori

Bild și Daily Mail relatează că numele președintelui rus Vladimir Putin apare de peste 1000 de ori în documente,

Dezvăluirile sugerează că Epstein a colectat materiale compromițătoare despre figuri influente în numele Moscovei, scrie publicația germană Bild.



Politicienii și miliardarii ar fi putut fi atrași într-o „capcană amoroasă” rusească.



