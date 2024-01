Le e ușor analiștilor occidentali care privesc Israelul răzbind prin luptă în Gaza în urmărirea Hamasului să-i ceară Israelului să acționeze cu reținere și proporțional, scrie cel mai important ziar din israelian, Israel Hayom.

Dar oare n-ar avea analiștii americani de fotoliu un alt discurs dacă țara lor ar fi atacată de teroriști vizând localități izolate din statele sudice, omorând 120.000 de bărbați, femei și copii, violând sute de tinere și luând mii de ostatici peste graniță, într-un Mexic controlat în acest scenariu de carteluri teroriste?Ar urla ei contra armatei americane atunci când o presă amestecată în rândurile inamicului ar începe să citeze bilanțuri ale morților oferite de Mexic? Mă îndoiesc. Ar cere ei un răspuns „proporțional” ori încetarea focului cu ostaticii americani încă în mâinile cartelului? Mă îndoiesc.

Ar însemna acea proporționalitate, ca să-l citez eronat pe Douglas Murray [scriitor și publicist britanic - n.trad.], că trupele americane vor trebui să ucidă exact același număr de inamici pe care și mexicanii îl vor fi măcelărit în America, să violeze precis același număr de fete mexicane pe care îl vor fi violat și teroriștii și să târască peste graniță întocmai același număr de ostatici mexicani?

Nu, firește că nu. Această proporționalitate nu a fost nicicând aplicată în istoria războiului. Și atunci de ce e scoasă la înaintare doar atunci când Israelul e forțat să răspundă la un atac obscen împotriva civililor săi?Aceasta e adevărata problemă cu proporționalitatea aici. Lumea e nedreaptă și total disproporționat împotriva Israelului în cazul războaielor noastre defensive.

Cei care țin cu teroriștii folosesc adesea pretextul viciat cum că motivul de substrat al atacului Hamas e că Israelul comitea deja un genocid contra palestinienilor din Gaza, când tocmai contrariul e adevărat.

Israelul a târât literalmente cu forța până și ultimul evreu din Gaza, ba chiar a deshumat fiecare trup de israelian care a avut îndrăzneala să moară acolo și l-a reînhumat în Israel.

Un genocid exacerbat de explozia demografică a arabilor din Gaza. Conform cifrelor palestiniene aproximative, în Gaza trăiesc 2 milioane de arabi.

Zero evrei. Două milioane de arabi. Halal genocid!Altă prejudecată, repetată până te ia amețeala în cursul acestui război, e că există Hamasul care luptă cu israelienii și mai există și două milioane de civili palestinieni, ca și cum cele două categorii ar proveni de pe planete diferite.

Nu există vreun jurnalist respectat care să se fi deranjat să cerceteze legăturile familiale, tribale, religioase, politice și simbiotice dintre populație și Hamas.

Cum au fost construite sute de kilometri de tuneluri teroriste sofisticate, cu miile lor de ieșiri în școli, moschei, spitale, grădinițe și locuințe private fără ca nimeni să le observe, să le aprobe ori să ajute Hamas?Dacă tu crezi că populația n-a știut sau că a obiectat, ești naiv: uită-te sub Gaza.

Cine a livrat cimentul, cine l-a amestecat, cine l-a turnat și cine l-a folosit la construcții vreme de decenii? Cine a muncit în fabricile de armament, cine a sudat carcasele a mii de rachete? Cine a lucrat în depozite? Cine a primit comenzile de materiale? Cine a furnizat și livrat materialele? Cine a importat clandestin ori a produs armamentul, muniția, explozibilul? Cine le-a procesat în gloanțe și bombe?Cei 40.000 de teroriști înarmați și instruiți pe care se estimează că-i au la un loc Hamas și Jihadul Islamic nu au familii și prieteni care să-i susțină? Cine i-a hrănit? Cine știa exact cu ce se ocupau ei și de ce? Păi cele două milioane de oameni care trăiesc în Gaza. Fiecare dintre ei complice la obiectivele teroriste pe care le susțin cu pasiune.

Și când au atacat cu miile pe 7 ianuarie, oamenii din Gaza nu știau? Ba știau.

Ce-i spunea un locuitor din Gaza tatălui său, de undeva din Israel? Aceasta e transcrierea din arabă în engleză remisă presei:

Bună, tată! Te sun din Mefalsim. Deschide WhatsApp acum să-i vezi pe toți pe care i-am omorât. Uite câți am omorât cu mâinile mele! Fiul tău a omorât evrei! Remarcați: a spus „evrei”, nu „israelieni”.

Tatăl: Dumnezeu să te aibă în pază!

Fiul: Tată, te sun de pe telefonul unei evreice. Am omorât-o pe ea și pe soțul ei. Am omorât 10 cu mâinile mele! Tată! 10, cu mâinile mele! 10! Am sângele lor pe mâini. Dă-mi-o pe mama.

Mama: O, fiule. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Fiul: Mamă, jur, 10, cu mâinile mele.

Mama: Să te aducă Dumnezeu acasă teafăr.

Fiul (tatălui): Tată, treci iar pe WhatsApp acum. Vreau să transmit în direct din Mefalsim.

Tatăl: Aș fi vrut să fiu cu tine.

Fiul: Mamă, fiul tău e un erou.

Mama: Omoară! Omoară! Omoară-i!

Sora lui preia telefonul.

Fiul: Alaa, te sun de pe telefonul unui evreu.

Sora: Ai omorât 10?

Fiul: Da. Am omorât 10. Jur. Deschide WhatsApp să vezi morții.

Înregistrările sunt preluate de pe camere de securitate, camerele teroriștilor, telefoanele victimelor, conturi de pe rețele sociale, clipuri din telefoanele teroriștilor găsite la locul masacrelor din 7 octombrie.

Sunt proba faptului că populația Gazei cunoștea, era implicată și încuraja Hamas în 2 milioane de feluri.

Odată ce înțelegeți motivația acestor oameni, înțelegeți că Hamas e seva politică și spirituala a ideologiei palestiniene. Conștientizați prejudecata care v-a fost servită, cum că Hamas e una, palestinienii sunt alta.

Acum puteți înțelege mai clar, văzând cuvintele pe care aleg să le folosească, faptul că cauză lor nu este o pace în două state, ci o lume fără evrei.

Acel palestinian ucigaș nu s-a referit la victime drept „israelieni”. Le-a numit „evrei”.

Nu e nimic nou. Așa e de un secol, iar probele în acest sens vor fi prezentate într-un alt articol, dar, deocamdată, luați la cunoștință că sângele de evreu e vărsat strop cu strop de decenii de diverse entități palestiniene aflate în competiție, că nu se limitează la vreo excepție aberantă ori la o sectă radicală, ci vorbim despre o ură colectivă căreia i s-a permis să supureze mult prea mult, ignorată de oameni care ar fi avut abilitatea să o vadă.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA