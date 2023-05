Cel puțin opt elevi și un agent de securitate au murit în urma unui atac armat produs miercuri la o școală din capitala Serbiei, Belgrad, relatează BBC Online.

UPDATE

Elevul nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei sale, informează agenția de presă Tanjug, citând un comunicat al parchetului.

Tatăl băiatului a fost reținut sub suspiciunea că ar pune în pericol siguranța publică.



"Alți șase copii și un profesor au fost răniți în urma atacului și au fost duși la spital", a declarat Ministerul de interne într-un comunicat.

Poliția a arestat un elev de 14 ani la școala Vladislav Ribnikar din centrul Belgradului.

Suspectul se presupune că a folosit arma tatălui său, au declarat oficialii.

O anchetă pentru a afla motivele din spatele incidentului este în desfășurare.

Polițiștii au împânzit zona din jurul școlii, situată în cartierul central Vračar, la scurt timp după ora locală 08:40 (07:40 GMT).

"Poliția a trimis imediat toate patrulele disponibile la fața locului și a arestat un suspect minor - un elev de clasa a șaptea care este bănuit că a tras mai multe focuri cu arma tatălui său în direcția elevilor și a paznicului școlii", a spus Ministerul de interne.

Media locale au difuzat imagini în care ar fi apărut suspectul, condus de poliție departe de locul incidentului, cu mâinile legate și capul acoperit cu o jachetă.

"Am văzut copii fugind din școală, strigând. Au venit părinții, erau în panică. Mai târziu am auzit trei focuri de armă", a declarat un elev postului de televiziune de stat RTS.

Milan Miloșevici, tatăl uneia dintre eleve, a spus că fiica sa se afla în clasa în care s-a tras și a reușit să scape.

"[Băiatul] a împușcat mai întâi profesorul, apoi a început să tragă aleatoriu", a declarat Miloșevici postului de televiziune N1.

"Am văzut paznicul sub masă. Am văzut două fete cu sânge pe cămăși. Ei spun că era liniștit și un elev bun. Recent s-a alăturat clasei lor".

Milan Nedeljkovici, primarul districtului central Vračar, unde se află școala, a spus că medicii luptă pentru a salva viața profesorului.

Atacurile armate în masă sunt relativ rare în Serbia, care are legi foarte stricte privind armele, dar numărul deținătorilor de arme e printre cele mai ridicate din Europa.

În Balcanii de Vest sunt sute de mii de arme ilegale după războaiele și tulburările din anii '90. În 2019, s-a estimat că există 39,1 arme de foc la 100 de persoane în Serbia, cifră depășită doar de SUA și Muntenegru.