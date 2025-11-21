Kievul și Bruxelles-ul au fost excluse din discuțiile pe care Statele Unite și înalți oficiali ruși le-au purtat în secret pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a proiecta o arhitectură de securitate în Europa, fără a consulta și Europa.

Potrivit unor surse americane și rusești care au vorbit cu site-ul american de știri Axios, există un proiect de acord în 28 de puncte, modelat după acordul din Gaza, care urmărește nu doar să pună capăt războiului, ci și să redefinească relațiile dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).

Deși detaliile nu sunt complet clare încă, planul abordează aspecte precum pacea în Ucraina, garanțiile de securitate pentru părțile implicate, securitatea europeană în ansamblu și viitoarele relații diplomatice dintre Washington, Moscova și Kiev. Rămân îndoieli cu privire la modul în care vor fi gestionate chestiuni deosebit de sensibile, cum ar fi controlul teritorial în estul Ucrainei. Forțele rusești au făcut recent progrese în această zonă, dar sunt încă departe de a îndeplini cerințele teritoriale istorice ale Kremlinului.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, conduce elaborarea planului și a avut întâlniri ample cu înaltul oficial rus Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și o figură centrală în diplomația legată de Ucraina. Dmitriev a confirmat că a petrecut trei zile întâlnindu-se cu Witkoff la Miami la sfârșitul lunii octombrie pentru a lucra intens la document. El a indicat că este optimist în ceea ce privește procesul și a declarat că, pentru prima dată, percepe poziția Rusiei ca fiind ascultată cu atenție de Statele Unite.

1. Garanții pentru Rusia

Planul urmărește să răstoarne complet echilibrul militar din Europa. Rusia cere ca preocupările sale de securitate, în special extinderea NATO și desfășurarea de arme occidentale în apropierea granițelor sale, să fie menționate explicit în document. Se pare că SUA negociază un plan care ar include garanții că Ucraina nu va putea adera la NATO și că teritoriul său nu va putea găzdui instalații militare străine. Această restructurare este menită să fie un cadru durabil care să cuprindă nu doar Ucraina, ci întreaga Europă.

2. Concesii teritoriale și militare dure pentru Kiev

Potrivit „Financial Times”, proiectul de acord ar obliga Kievul să renunțe la zone întinse din Donețk, care nici măcar nu sunt ocupate în prezent de Rusia, acceptând practic în avans o pierdere teritorială. În plus, ar obliga Ucraina să-și reducă armata la jumătate, limitându-i capacitățile defensive în fața viitoarelor intimidări din partea vecinului său rus. Acest punct este considerat de mulți din Kiev ca o cedare directă a suveranității naționale și contrazice poziția oficială a Kievului și a aliaților săi europeni.

3. Nu ajutorului militar occidental

Planul secret interzice trupelor din țările aliate să pășească pe teritoriul ucrainean, chiar și pentru misiuni de antrenament sau de apărare. De asemenea, ar împiedica Ucraina să primească arme capabile să lovească ținte din interiorul Rusiei, cum ar fi rachetele cu rază lungă de acțiune. Cu alte cuvinte, Ucraina nu ar avea nicio opțiune pentru a descuraja atacurile viitoare, iar securitatea sa ar depinde de acorduri politice mai degrabă decât de capacități militare.

4. Adoptarea limbii ruse ca limbă cooficială

Proiectul de constituție ar impune schimbări interne asupra identității statului ucrainean. Limba rusă ar deveni cooficială, anulând multe politici lingvistice adoptate din 2014. În plus, Biserica Ortodoxă Rusă, care a fost expulzată din mai multe regiuni și este strâns legată de Kremlin, ar primi recunoaștere legală. Pentru mulți experți, acest punct face parte din strategia de „influență blândă” a Rusiei de a menține controlul politic în Ucraina.

5. Redefinirea relațiilor dintre SUA, Rusia și Ucraina

Europa și Ucraina nu au participat la elaborarea planului, care este negociat în principal între Washington și Moscova. SUA consideră propunerea „rezonabilă” și cred că Zelenski, slăbit de situația militară și de corupția internă, ar putea fi presat să o accepte. Planul își propune să creeze un nou cadru pentru relațiile trilaterale, în care Washingtonul și Moscova definesc limitele strategice și condițiile acordului, prezentându-l Kievului ca fiind încheiat.

Sursa: Rador Radio România