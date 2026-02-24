Departe de prudența diplomației clasice, ambasadorul Statelor Unite face o serie de declarații care irită executivul francez, până la punctul de a transforma dezacordurile în incidente oficiale, scrie „Le Point” (Franța).

De la sosirea sa la Paris, Charles Kushner nu a optat în mod clar pentru discreție. Abia instalat în noul său rol la Quai d'Orsay, ambasadorul SUA s-a remarcat printr-o serie de inițiative care au iritat autoritățile franceze, determinând chiar mai multe citații oficiale.

Duminică, 22 februarie, ministrul pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că ambasadorul va fi convocat în urma comentariilor administrației Trump privind moartea unui tânăr activist naționalist în Franța. „Respingem orice exploatare a acestei tragedii [...] în scopuri politice”, a insistat el, afirmând că Franța „nu are lecții de învățat despre violență [...] de la comunitatea internațională reacționară”.

Totuși, nu este prima dată când ambasadorul a ajuns pe prima pagină a ziarelor. În august 2025, o scrisoare deschisă adresată președintelui Emmanuel Macron și publicată în „Wall Street Journal” a declanșat o furtună de critici. În această epistolă, Charles Kushner și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „creșterea dramatică a antisemitismului în Franța” și „lipsa de acțiuni suficiente din partea guvernului dumneavoastră pentru a-l combate”. El a scris: „În Franța, nu trece o zi fără ca evreii să fie atacați pe stradă, sinagogi sau școli să fie profanate sau afaceri evreiești să fie vandalizate”.

Scrisoarea a venit la câteva zile după o alta, de data aceasta semnată de premierul israelian Benjamin Netanyahu și publicată de „Jerusalem Post”, care îl acuza pe Emmanuel Macron că alimentează antisemitismul pledând pentru recunoașterea unui stat palestinian. În urma acestui schimb de replici dintre Paris și Ierusalim, tensiunile s-au extins la Washington. Într-o asemenea măsură încât Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe l-a convocat pe ambasador pe 25 august, amintind implicit principiile Convenției de la Viena.

Este adevărat că Charles Kushner nu este un diplomat de carieră. Tată al lui Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump, el a fost numit datorită încrederii personale a președintelui american. Confirmarea sa de către Senatul Statelor Unite a venit doar după dezbateri aprinse, la patru ani după ce primise o grațiere prezidențială.

În 2005, omul de afaceri din New Jersey a pledat vinovat la optsprezece capete de acuzare, inclusiv evaziune fiscală, declarații false în fața comisiei electorale federale și manipulare de martori. Cel mai grav episod - angajarea unei prostituate pentru a-și compromite cumnatul care coopera cu autoritățile, o scenă filmată fără știrea lui - a fost descris de procurorul de la acea vreme, Chris Christie, drept „una dintre cele mai josnice și respingătoare crime” pe care le-a urmărit vreodată în justiție.

Condamnat la doi ani de închisoare, dintre care paisprezece luni au fost executate într-o închisoare federală din Alabama, a fost grațiat în decembrie 2020 de Donald Trump, după înfrângerea acestuia din urmă de către Joe Biden. „Eroarea mea de judecată datează de mai bine de douăzeci de ani”, a declarat el în timpul audierii sale de confirmare, potrivit „The Guardian”. Nominalizarea sa a stârnit rezerve chiar și în cadrul propriului partid. La rândul său, senatoarea de Minnesota, Tina Smith, a criticat trimiterea la Paris a „unui miliardar condamnat și grațiat”.

