Președintele american amenință că va trimite trupe federale în megalopolis, pe care îl numește „capitala mondială a crimelor”, scrie „L'Express” (Franța), sub semnătura lui Théodore Azouze.

„Cel mai rău și mai periculos oraș din lume, de departe”. După Los Angeles și Washington, Donald Trump a găsit o nouă țintă în ultimele zile: Chicago. La fel ca în cazul celor două metropole, președintele american amenință că va desfășura Garda Națională în orașul din regiunea Marilor Lacuri americane. Obiectivul, potrivit lui? Să combată criminalitatea în creștere galopantă, într-o metropolă pe care o descrie pe rețeaua sa de socializare Truth Social drept „capitala mondială a crimelor”. „Voi rezolva problema criminalității, așa cum am făcut la Washington”, asigură miliardarul republican.

În luna iunie, desfășurarea a 4.000 de soldați ai Gărzii Naționale și a 700 de pușcași marini la Los Angeles, în urma confruntărilor din timpul unui protest împotriva politicii de imigrație a lui Donald Trump, pare să fi deschis calea pentru alte acțiuni de acest gen. La acea vreme, decizia lui Donald Trump de a trimite trupe federale în oraș fără aprobarea guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost prima dată când acest lucru s-a întâmplat din 1965. Până la mijlocul lunii august, trimiterea câtorva sute de soldați la Washington era mai ușor de justificat din punct de vedere juridic, având în vedere statutul special al capitalei federale.

Această a doua operațiune pare să-l facă pe Donald Trump să dorească să repete desfășurarea de trupe în alte orașe americane. Chiriașul Casei Albe este încântat că a transformat Washingtonul într-o „zonă fără criminalitate” în doar câteva săptămâni. „Nu ar fi frumos să putem spune același lucru despre Chicago, Los Angeles, New York sau chiar Baltimore, acest oraș grav afectat de criminalitate?”, a întrebat Donald Trump, din nou pe Truth Social. Punctul comun al tuturor acestor localități: fiecare dintre ele este o mare metropolă condusă de primari democrați, a căror ideologie se opune acțiunilor președintelui american.

Se pare că soldații federali se pregătesc să debarce în Chicago în următoarele zile. Potrivit cotidianului „Washington Post”, un plan în acest sens este analizat de Casa Albă de câteva săptămâni. „Avem deja operațiuni în desfășurare cu ICE (poliția pentru imigrare) în Chicago... Dar intenționăm să adăugăm mai multe resurse la aceste operațiuni”, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, pentru CBS News duminică, 31 august, fără a oferi mai multe detalii. Oficialul, o figură marcantă în tabăra trumpistă, a justificat și ordinele anterioare date de Donald Trump pentru Los Angeles și Washington. „Multe orașe se confruntă în prezent cu criminalitate și violență. Așadar, nu am exclus nicio opțiune”.

La Chicago, liderii democrați își exprimă temerile că amenințarea Casei Albe se va concretiza. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, își intensifică atacurile prin intermediul mass-media și al rețelelor sociale împotriva lui Donald Trump, pe care l-a numit anterior „dictator”. Tot la CBS News, această figură a Partidului Democrat avertizează asupra unei potențiale „invazii” a soldaților federali. JB Pritzker - considerat „slab”, „patetic” și „nebun” de către Donald Trump - consideră că președintele american încearcă să destabilizeze organizarea obișnuită a alegerilor de la jumătatea mandatului, programate toamna viitoare.

Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, nu intenționează nici el să-l lase pe miliardarul republican să acționeze fără să-și arate dezaprobarea. „Fără trupe federale în Chicago! [...] Vom apăra democrația noastră în orașul Chicago!”, a declarat primarul luni, 1 septembrie, în timpul unei demonstrații. Mai presus de toate, oficialul a emis un ordin în anticiparea probabilei desfășurări de soldați federali în oraș. Acest document, văzut de „Politico”, ar trebui să complice cooperarea dintre forțele federale și autoritățile locale. Poliția Metropolitană „nu va coopera cu agenții federali în timpul patrulelor comune de aplicare a legii, al operațiunilor de arestare sau al altor sarcini de aplicare a legii, inclusiv aplicarea legilor privind imigrația civilă”, se arată în ordin.

O perspectivă credibilă pe teren? Ordinul Fraternal al Poliției din Chicago, filiala principalului sindicat al poliției din Statele Unite, nu se opune dorințelor lui Donald Trump. „Până când vom avea mai mulți ofițeri de poliție, asistența federală este binevenită”, a declarat organizația într-un mesaj emis luni. În orice caz, cifrele recente privind criminalitatea din Chicago indică o scădere a criminalității în oraș. Într-adevăr, potrivit datelor Poliției Metropolitane, numărul „infracțiunilor violente” a scăzut cu 23% în august față de aceeași perioadă a anului trecut.

